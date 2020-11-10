Эксперимент в метро дал однозначный результат - отрицательный

"Пассажир лондонского метро, защитная маска которого висит под подбородком, получает предупреждение о том, что в следующий раз ему придется заплатить за это штраф в размере 200 фунтов (222 евро). При повторном нарушении штраф составит до 6,4 тыс. фунтов, - пишет немецкое издание Die Welt. - (...) Но насколько опасно ездить в офис, торговый центр или театр под землей или на автобусе? Насколько велика вероятность заразиться, дотронувшись до поручня или автомата по продаже билетов или находясь в переполненном поезде? В настоящий момент компания Transport for London (TfL), управляющая транспортной системой столицы, изучает этот вопрос совместно с учеными из Имперского колледжа Лондона".

"В течение четырех месяцев каждые четыре недели в лондонском метро и автобусах берутся пробы воздуха и пробы с поверхностей. Недавно были изучены результаты второго этапа эксперимента, проведенного в октябре. Результат оказался отрицательным, как и в предыдущем месяце. Ученые не смогли обнаружить следов вируса", - передает издание.

"Я убеждена, что использование метро и автобусов безопасно, - заявила Лилли Мэтсон, отвечающая в TfL за безопасность и здоровье пассажиров, а также вопросы экологии. - Мы приняли внушительное число мер, от уборки, выборочной экспертизы, дезинфекции рук до использования антивирусных спреев".

"Во время исследований ученые из Имперского колледжа попытались максимально точно воспроизвести стандартный маршрут пассажиров. (...) С помощью ватных палочек они взяли соскобы с поверхностей поручней, кнопок требования остановки в автобусах, а также с устройств чтения карт, позволяющих бесконтактно оплачивать проезд".

"Сидения на остановках, поручни на эскалаторах, кнопки в лифтах - исследователи все приняли во внимание. В тоннелях метро дополнительно был изучен воздух, с помощью устройств, способных всасывать и проверять 300 л воздуха в минуту", - говорится в статье.

"Впрочем, хорошие результаты - не повод уменьшать усилия, сказала Мэтсон. (...) С начала пандемии транспортная компания значительно расширила свой регулярный план уборки и делает ставку на дезинфицирующие средства, используемые в больницах и убивающие вирусы и бактерии. Во всей транспортной сети имеется более тысячи станций дезинфекции", - отмечает издание.

"Исследования об опасности заражения в общественном транспорте пока еще находятся на сравнительно начальной фазе. Однако опыт крупных азиатских городов с загруженной транспортной системой, таких как Гонконг, Сингапур и Токио, показывает, что опасность заражения в поездах метро и автобусах не слишком высока, особенно - как там принято - при условии ношения масок".

"Компания Tfl уже намерена предпринять следующие шаги для дезинфекции. В ближайшие недели на эскалаторах станций метро будет установлено более 200 устройств, которые дезинфицируют поручни с помощью ультрафиолетового света. Эксперименты с использованием этой технологии, проведенные в начале лета на особенно загруженных станциях, показали, что благодаря им уровень частоты значительно повышается", - передает Die Welt.