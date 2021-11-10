Кислород на исходе: исследователи из Nasa подсчитали, когда на Земле закончится воздух

"Земля обречена на гибель. И если не из-за изменения климата, то позднее, потому что в долгосрочной перспективе Солнце практически "сожжет" запасы кислорода на нашей родной планете, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. - Два исследователя из американского космического агентства Nasa (...) подсчитали, что насыщенная кислородом атмосфера Земли не продержится долго. Поэтому в далеком будущем, прогнозируют ученые, все живое на Земле исчезнет".

"Кацуми Одзаки из Университета Тохо в Фунабаси, Япония, и Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии в Атланте смоделировали климатические, биологические и геологические системы Земли, чтобы предсказать, как изменятся атмосферные условия на планете. Исследование проводилось в рамках проекта Nasa по изучению обитаемости планет. "Мы обнаружили, что насыщенная кислородом атмосфера Земли просуществует недолго", - сказал Одзаки в интервью научному журналу Newscientist.com".

"Исследователи подсчитали, что через миллиард лет земная атмосфера будет содержать так мало кислорода, что Земля станет непригодной для жизни сложных аэробных организмов. Тогда в нашей атмосфере будет менее 1% кислорода - сегодня в ней содержится около 21% кислорода. Главная причина таких резких изменений заключается в том, что в будущем Солнце будет становиться все горячее - и, следовательно, выделять гораздо больше энергии. Эксперты определили, что это приведет к резкому снижению содержания углекислого газа в атмосфере, поскольку CO2 поглощает тепло, а затем распадается".

"По оценкам Одзаки и Рейнхарда, в будущем уровень углекислого газа в атмосфере будет настолько низким, что фотосинтезирующие организмы - включая растения - больше не смогут производить кислород и выживать. Массовое вымирание этих фотосинтезирующих организмов станет основной причиной огромного снижения уровня кислорода. В то же время содержание метана в воздухе, по оценкам ученых, увеличится в десять тысяч раз, что еще больше усилит парниковый эффект", - говорится в статье.

"Авторы работы, опубликованной в научном журнале Nature Geoscience, предполагают, что сначала на Земле будет сохраняться высокое содержание кислорода, но затем оно резко упадет до уровня, сопоставимого с "кислородной катастрофой", произошедшей около 2,4 млрд лет назад: "Падение кислорода будет очень, очень критическим - его будет примерно в миллион раз меньше, чем сегодня", - сказал Рейнхард в интервью newscientist.com".

"Как только изменения в атмосфере Земли начнутся, они будут происходить стремительно: расчеты ученых предполагают, что атмосфера может потерять кислород всего за 10 тыс. лет", - отмечает издание.

"Впрочем, хорошая новость в том, что до этого ужасного сценария еще очень далеко. В отличие от ощутимых угроз, связанных с изменением климата или возможным столкновением с астероидами, которые, как, например, Апофис, меняют свою траекторию, или же их траекторию, как у астероида Бенну, необходимо пересчитать заново. И кто знает, где к тому времени будет человечество", - пишет Frankfurter Rundschau.