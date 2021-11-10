В борьбе с Covid-19 Израиль выиграл ставку на третью дозу, но колеблется по вопросу о детях

(...) "Перед лицом Covid-19 Израиль, безусловно, выиграл битву, но еще не войну. Еврейское государство сделало ставку на третью дозу вакцины Pfizer и ему удалось остановить очень сильную четвертую волну, поразившую страну этим летом. 62% израильтян получили две дозы, из них 40% с начала августа получили право на третью дозу. В результате число инфицированных, госпитализированных или умерших продолжает снижаться. Несмотря на этот успех, очень деликатный вопрос о вакцинации детей пока еще не решен", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Марк Анри.

(...) "Из-за сильной настороженности общественного мнения израильские санитарные власти не решаются последовать примеру FDA, агентства министерства здравоохранения и социальных служб США, которое высказалось в пользу вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. По данным опроса, только 27% родителей готовы вакцинировать своих чад третьей дозой, еще 33% родителей выступают против, а 40% колеблются. В таких условиях трудно применять силу, тем более, когда раскаляются умы", - отмечает автор статьи.

"Главе Службы общественного здравоохранения Шарон Алрой-Прейс, постоянно выступающей в СМИ, стали угрожать смертью до такой степени, что полиция предоставила ей личную охрану. Перед ее домом собрались демонстранты, они обвиняли ее в желании принудительно вакцинировать детей и называли ее "нацисткой" или "дочерью дьявола". Движение антиваксеров объединяет 1,1 млн израильтян, то есть 15% населения, обладающего избирательным правом. Но они очень дорого платят за свой выбор. На это непокорное меньшинство приходится половина тяжелых случаев эпидемии и смертей в стране", - указывает журналист.

"Примета времени: во имя прозрачности, заседание комитета министерства здравоохранения, ответственного за принятие решения о разрешении вакцинации детей, транслировалось в прямом эфире с комментариями пользователей интернета. Однако полемика до такой степени вышла из-под контроля, что следующие обсуждения пройдут уже за закрытыми дверями", - пишет Le Figaro.

"Правительство остается осторожным, прежде чем ослабить тиски. С начала ноября в Израиль снова разрешат приехать туристам, при условии, что они будут в составе групп от 5 до 40 посетителей, получат две дозы вакцинированы и пройдут тесты ПЦР для тех, кто не имеет права на получение третьей дозы. Но некоторые эксперты считают, что терять бдительность даже в минимальной степени очень рискованно. Один из сценариев, изученных министерством здравоохранения, предполагает возможную новую волну в случае, если воздействие третьей дозы быстро исчезнет в течение нескольких месяцев, что может привести к снижению эффективности вакцины до 30% и множеству смертей. На самом деле, единственная большая надежда возлагается на лекарства в форме таблеток, разработанные, в частности, двумя американскими фармацевтическими гигантами Pfizer и Merck", - резюмирует Марк Анри.