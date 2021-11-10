Израиль застрял между американским молотом и китайской наковальней

"Еврейское государство все больше разрывается между своим великим союзником Америкой и своим основным экономическим партнером Китаем. Усиливается давление со стороны США, направленное на сокращение его экономических и технологических обменов с Пекином. Цель: уменьшить или даже запретить инвестиции китайских компаний в израильские отрасли, которые считаются "стратегическими" или способными создавать благоприятные условия для шпионских операций. Но Израиль тянет резину, и Пекин повышает тон", - пишет журналист Marianne Жюльен Лакори.

"Став жертвой собственного успеха как символа "нации стартапов в сфере высоких технологий", Израиль теперь оказался в очень неудобном положении страны, которую вопреки ее воле поместили между молотом и наковальней. А точнее говоря, между американским молотом и китайской наковальней", - комментирует автор статьи.

"Под пристальным вниманием американцев оказались несколько операций: прежде всего, строительство китайцами нового контейнерного терминала в Хайфе, важнейшем порту Израиля. Важная деталь: этот объект находится вблизи секретной базы израильских подводных лодок, некоторые из них, по мнению зарубежных экспертов, могут быть оснащены ракетами с ядерным зарядом. Кроме того, корабли ВМС США, которые плывут по Средиземному морю, регулярно заходят в Хайфу, - говорится в статье. "Это постоянное присутствие позволит Китаю получать информацию о передвижениях наших кораблей", - недавно посетовал Гэри Роугхед, бывший начальник военно-морских операций США.

(...) "Активность Китая выражается также в его большом интересе к израильским стартапам, работающим в таких "чувствительных" секторах, как робототехника или искусственный интеллект. Около 10% иностранных инвестиций в Израиль имеют китайское происхождение. Это сотрудничество, несколько замедлившееся из-за пандемии Covid, пробуждает в Вашингтоне "откровенные дискуссии" - другими словами, призывы к порядку, - происходящие во время встреч на высшем уровне с официальными лицами Израиля, который издалека пользуется самыми большими щедротами Дяди Сэма", - анализирует автор.

"До сих пор правительство Нафтали Беннета практиковало искусство уклонения от боя. "Китай очень важен для экономики Израиля, и мы должны найти способ подойти к этому вопросу так, чтобы не нанести вред интересам Израиля", - сказал он, стараясь, чтобы были и волки сыты и овцы целы.

(...) "Но в долгосрочной перспективе ставить на двух лошадей может оказаться рискованным, поскольку китайцы начали выражать свою досаду. В мае, например, в ходе последнего раунда кровопролитных столкновений в секторе Газа между Израилем и находящимися у власти в этом регионе палестинскими исламистами из ХАМАС, Пекин гораздо более жестко осудил еврейское государство", - напоминает Лакори.

(...) "Еще опаснее: уступить по всем пунктам американцам, тем самым идя на столкновение во взглядах с Китаем, что может иметь обратный эффект - укрепить альянс Пекина с Ираном, в то время как эта страна и ее ядерная программа рассматриваются как угроза номер один для самого существования еврейского государства", - указывает журналист.

(...) "Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана и одним из главных импортеров иранской нефти. На военном поприще этот альянс преобразовался в продажу китайского оружия и совместные маневры, - пишет Marianne. Как отмечает один израильский дипломат, "было бы глупо с нашей стороны играть на руку иранцам, еще больше подталкивая их в объятия китайцев".