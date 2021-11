10 ноября 2021 г. Алекс Митчелл | New York Post Одинокие мужчины просто больше не озабочены сексом, говорится в новом исследовании (...) "Согласно исследованию, опубликованному Match, 81% одиноких мужчин заявили, что секс сейчас для них менее важен, чем был в период до пандемии", - сообщает The New York Post. "Вызывающая изумление статистика, свидетельствующая о сокращении либидо, является результатом сочетания биологических и социальных факторов, принесенных Covid-19, утверждают ведущие научные консультанты Match и исследователи вопросов, связанных с сексом, доктора наук Хелен Фишер и Джастин Гарсия". "Нельзя закрыть планету и ожидать, что физиология людей останется прежней, - сказала Фишер The New York Post. - Мы все пострадали, дофамин рухнул, тестостерон рухнул, секс менее важен". "Чем больше у тебя секса, тем больше тебе его хочется. Чем меньше у тебя секса, тем меньше его хочется. Одинокие люди меньше занимались сексом и находились в состоянии сильного стресса, и эти два фактора снизили важность секса в их жизни", - добавила она. (...) "Более всего в мужчинах удивляет то, что они уделяют больше времени отношениям и контексту отношений в интимных встречах. Мы видим, что уровень случайного секса снижается, только 11% одиноких людей хотят случайных свиданий, - указал Гарсия. - Все больше людей возвращается к "правилу трех свиданий" и хотят побывать на нескольких свиданиях, прежде чем первый раз поцеловаться или заняться сексом". "Это связано с тем, что многие мужчины сейчас переживают посттравматическое развитие из-за COVID и сосредотачиваются на том, чтобы "уделять первоочередное внимание благополучию" наряду со становлением эмоциональной зрелости, - подчеркивает Фишер. - Одиночки взрослеют, ищут долгосрочной стабильности в партнерстве, они не спешат и мужчины возглавляют этот поиск". "Во многом это происходит благодаря тому, что мужчины стали более разносторонними, согласно исследованию. 72% представителей поколения Z и 69% миллениалов начали увлекаться новыми хобби во время пандемии, а 69% представителей поколения Z хвастались, что добились значительных успехов в карьере", - говорится в статье. Кроме того, мужчины "лучше расслабляются, больше спят, обретают уверенность в себе, - говорит Фишер. - Они действительно находят другие каналы - помимо секса - для интеллектуального роста". (...) Источник: New York Post