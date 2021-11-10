Covid и грипп - взрывной коктейль, который ждет нас этой зимой

"Надвигается пятая волна Covid-19. Как она будет сочетаться с гриппом? 18 месяцев пандемических и барьерных жестов не прошли бесследно для нашей иммунной системы", - пишет Пол Хантер, профессор медицины из Университета Восточной Англии, в издании Slate.fr.

(...) "Прошлой зимой заболеваемость гриппом, как в южном, так и в северном полушариях, быстро снизилась и практически исчезла вскоре после начала пандемии. Меры физического дистанцирования, используемые для сдерживания распространения Covid, оказались даже более эффективными в сдерживании гриппа", - говорится в статье.

"К сожалению, это означает, что нам следует готовиться к тому, что в этом году грипп будет особенно тяжелым", - указывает автор статьи.

"В каком-то смысле иммунные ответы на Covid и грипп похожи. Заражение или относительно недавняя вакцинация обеспечивают хорошую защиту от последующего заражения, но такая защита имеет тенденцию быстро сходить на нет. С другой стороны, ранние повторные заражения обычно протекают бессимптомно или в относительно легкой форме. Но чем больше времени проходит между приобретением иммунитета и повторным заражением, тем более серьезным рискует стать последующее заражение", - отмечает эксперт.

"Это становится особенно очевидным, если посмотреть, как грипп поражает людей, живущих на отдаленных островах. Они могут долгое время не подвергаться воздействию этого патогена, но если они все же заразятся, то их смертность оказывается выше. Исследование людей, живущих на Тристан-да-Кунья, группе изолированных островов в Южной Атлантике, показало, что несколько лет между двумя воздействиями гриппа, судя по всему, увеличивает риски", - продолжает он.

(...) "С начала 2020 года из-за череды локдаунов, ограничений на поездки и работы из дома мы все в некотором роде жили на отдаленных островах... Поэтому следует опасаться, что применяемые в течение 18 месяцев меры по контролю над Covid существенно снизили экспозицию населения к вирусам гриппа, и у всей популяции упал естественный иммунитет", - анализирует Хантер.

"А значит, когда грипп вернется, он может поразить больше людей и вызвать более серьезные заболевания, чем в обычный сезон. То же самое, вероятно, будет справедливо и для других респираторных вирусов. Фактически это уже так и есть: в последнее время в Великобритании появились многочисленные сообщения об особо тяжелых простудных заболеваниях", - пишет он.

(...) "К счастью, у нас есть безопасные и эффективные вакцины против гриппа, которые снижают риск заражения и тяжелой болезни. Но они не настолько эффективны, как большинство современных вакцин против Covid. К тому же, их эффективность варьируется из года в год. Вирусы гриппа мутируют быстрее, так что в конечном итоге циркулируют несколько штаммов, и они меняются каждый год. Если доминантный штамм зимнего вируса не был включен при разработке новой вакцины, то ее эффективность окажется ниже", - поясняет Хантер.

(...) "Специфика надвигающейся зимы: поскольку за последние 18 месяцев было немного случаев гриппа, предсказать, какие штаммы будут доминантными этой зимой, стало труднее, чем обычно. Таким образом, помимо того, что мы сами из-за более слабой иммунной защиты оказываемся потенциально более восприимчивыми к гриппу, к тому же существует более высокий риск получить менее эффективную вакцину", - делает вывод эксперт.

(...) "Даже до пандемии коронавируса зимний грипп каждый год оказывал значительное давление на терапевтические отделения и больницы в Англии [как и во Франции]. Управлять этим в тот период, когда лечебные учреждения уже принимают много пациентов с Covid, будет особенно сложно и усилит давление на санитарную службу", - говорится в публикации.

"Есть дополнительный риск: коинфекция. Коронавирусом можно заразиться одновременно с другой инфекцией - бактериальной, грибковой или вирусной. Исследование, в котором изучались пациенты, госпитализированные по поводу Covid, показало, что 19% из них также были носителями другой инфекции. Было обнаружено, что пациенты с коинфекцией умирают чаще", - отмечает издание.

"В начале пандемии, когда грипп еще циркулировал, британские ученые смогли сравнить результаты людей, пораженных только Covid и одновременно инфицированных вирусами гриппа и Covid. Люди с коинфекцией примерно в два раза чаще попадали в реанимацию, нуждались в вентиляции легких и умирали, чем те, у кого был только Covid", - говорится далее.

(...) "Из-за прямой угрозы, которую представляет грипп - и возросшего давления, которое он окажет на санитарные службы, которые, вероятно, все еще будут испытывать трудности в борьбе с Covid, - вдвойне важно, чтобы общественность согласилась на прививки от гриппа и на ревакцинацию от Covid, если им их предложат этой осенью", - резюмирует Пол Хантер.