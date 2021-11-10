"Газпром" поставляет в Германию немного больше газа - пока

"В энергетическом кризисе Европы произошел поворот: российская государственная компания "Газпром" несколько увеличила поставки в Германию. Однако эксперты рынка по-прежнему настроены скептически", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В бранденбургский Мальнов на границе с Польшей, куда подведен проложенный из Сибири крупный газопровод "Ямал-Европа", с востока поступило около 6 млн кубометров природного газа. Об этом свидетельствуют данные сетевого оператора Gascade. Ранее в течение нескольких дней здесь вообще не регистрировалось поступление газа", - передает издание.

"Поставки газа по линии Transgas, которая идет в Германию через Украину, Словакию и Чехию, увеличились примерно на 10 млн кубометров".

"Немного увеличив объемы поставок, "Газпром", по-видимому, выполняет обещание главы российского государства Владимира Путина. В конце октября Путин заявил, что с этой недели он будет отправлять на Запад больше газа, но не сказал, сколько именно".

"Критики уже несколько месяцев обвиняют Кремль и его государственную компанию в намеренном сокращении поставок с тем, чтобы вызвать на Западе опасения по поводу дефицита газа зимой и таким образом принудить его к быстрому вводу в эксплуатацию спорного второго балтийского газопровода "Северный поток-2", - говорится в статье.

"Но дополнительных объемов, которые сейчас поступают, даже близко не хватит для того, чтобы обеспечить теплую зиму, - отмечает издание. - "Вместо 256 млн кубометров в день, как в последнее время, сейчас "Газпром" поставляет в Германию около 272 млн кубометров по трем крупнейшим трубопроводам. Это шаг - но небольшой", - сказал в разговоре с Der Spiegel Том Маржец-Мансер, главный эксперт по газу из лондонской аналитической компании ICIS".

"Кроме того, совершенно неясно, сохранит ли "Газпром" этот объем, увеличит ли - или снова сократит в ближайшие дни. "Как минимум в течение одной недели мы должны видеть постоянные поставки на этом или более высоком уровне", - сказал Маржец-Мансер. Только тогда, по его мнению, на европейских рынках оптовой торговли восстановится доверие".

"Участники рынка сдержанно отреагировали на незначительное увеличение поставок газа из России. На нидерландской бирже TTF цена природного газа упала примерно на 3% к 10.15 утра - и все равно была в разы выше, чем обычно в это время года".

"Это дорого обходится немецким потребителям. По данным портала Check24, не менее 127 основных поставщиков уже повысили свои тарифы или анонсировали их повышение: в среднем на 18,4%", - пишет Der Spiegel.