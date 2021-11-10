Почему отбой в 22:00 может спасти вам жизнь

"Время отхода ко сну у многих людей, вероятно, ассоциируется только с детьми. Тем не менее, как показывает новое исследование, взрослые должны быть так же строги и в отношении своего цикла сна. Исследователи обнаружили, что, если ложиться спать между 22:00 и 23:00 по местному времени, это снижает риск развития сердечных заболеваний по сравнению с любым другим временем вечером", - сообщает StudyFinds.

"Хотя время отхода ко сну после полуночи приводит к наибольшему увеличению сердечных нарушений, команда ученых обнаружила, что даже если ложиться спать раньше 22:00, это несет с собой повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых", - говорится в статье.

"В организме есть 24-часовые внутренние часы, называемые циркадным ритмом, которые помогают регулировать физическое и умственное функционирование, - пояснил автор исследования доктор Дэвид Плэнс из Университета Эксетера. - Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственных связях на основании нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы с неблагоприятными последствиями для здоровья сердечно-сосудистой системы".

"Авторы исследования добавляют, что было проведено множество исследований связи между продолжительностью сна и ее влиянием на состояние сердца. Однако связь между временем отхода ко сну и сердечными заболеваниями оставалась неясной. Исследователи изучили более 88 тыс. участников британского биобанка, набранных в период с 2006 по 2010 год. Это были люди в возрасте от 43 до 79 лет, из которых почти 60% составляли женщины. Команда собирала данные об их привычках сна с помощью запястных мониторов в течение 7 дней и информацию об их медицинской истории и образе жизни с помощью анкет", - сообщает издание.

"В течение следующих шести лет у 3,6% группы (3172 участника) развились сердечно-сосудистые заболевания - они пережили различные сердечные заболевания, такие как инсульт, сердечная недостаточность, сердечные приступы и хроническая ишемическая болезнь сердца. (...) Результаты показывают, что самые высокие показатели сердечных заболеваний были среди людей, ложившихся спать после полуночи. И наоборот, самые низкие были среди тех, кто засыпал каждый вечер между 22:00 и 22:59".

"В целом, у людей, которые засыпали после полуночи, вероятность развития сердечных заболеваний на 25% выше, чем у тех, кто засыпал в наиболее благоприятный период. Те, кто ложился спать с 23:00 и до полуночи, имели риск развития сердечных заболеваний на 12% выше. Между тем, у людей, которые ложатся спать раньше 22:00, риск сердечных заболеваний был на 24% выше, чем у тех, кто ложится спать после 22:00", - уверяет StudyFinds.

"Когда исследователи углубились в результаты, они обнаружили, что связь между отходом ко сну и сердечными заболеваниями, по-видимому, ярче выражена у женщин, чем у мужчин. Однако ученые обнаружили, что мужчины, которые ложатся спать до 22:00, продолжали демонстрировать более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Наше исследование показывает, что оптимальное время для отхода ко сну - это определенный момент в 24-часовом цикле организма, и отклонения могут быть вредными для здоровья. Самое рискованное время - после полуночи, потенциально потому, что это может снизить вероятность увидеть утренний свет, который перезагружает биологические часы в организме", - сообщает доктор Плэнс.

(...) "Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal - Digital Health.