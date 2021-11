10 ноября 2021 г. Мария Вильчек и Оливер Муди | The Times Путина обвинили в том, что он дергает за ниточки в польском пограничном кризисе "Тысячи мигрантов и солдат противостоят друг другу на противоположных сторонах границы Польши и Белоруссии, что побудило европейских лидеров выступить с предупреждением, что противостояние может перерасти в "серьезный конфликт", - передает The Times. "Польша обвинила президента Лукашенко в поощрении десятков тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки к нарушению ее границ в последние несколько месяцев в ответ на санкции, введенные ЕС против его режима. В Германии высокопоставленный министр обвинил Турцию и Россию в разжигании кризиса в ходе согласованных усилий по "дестабилизации Запада", - говорится в статье. "Изолированные группы мигрантов в течение нескольких месяцев пытались пересечь 250-мильную лесную границу в ЕС, но теперь это движение превратилось в гораздо более крупную спонсируемую государством операцию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил вчера вечером, что президент России Путин использует Белоруссию в качестве посредника для реализации сценария восстановления Российской империи. Он добавил: "Это первая ситуация за 30 лет [после падения коммунизма], когда безопасность и целостность наших границ атакуется столь жестоко. Мы имеем дело не только с насилием, но и с постановочным спектаклем, цель которого - нарушить границы, посеять хаос в Польше и ЕС". "Сергей Лавров, министр иностранных дел России, предположил, что ЕС может положить конец кризису, заплатив Белоруссии за то, чтобы она не подпускала мигрантов. Он сослался на сделку 2016 года, в соответствии с которой Брюссель направил Турции 5,1 млрд фунтов стерлингов на содержание лагерей беженцев и удержание трех миллионов сирийцев". (...) "На белорусской стороне собралось до 4 тысяч мигрантов. Вдоль забора сформировался неформальный лагерь, и некоторые мигранты пытались прорваться, срубая деревья, чтобы прижать проволочный забор, или используя резаки и лопаты. Польская полиция уворачивалась от камней и применила слезоточивый газ. (...)", - отмечается в публикации. "Польша рассматривает возможность использования механизма статьи 4 НАТО для созыва встречи государств-членов для обсуждения совместной угрозы для безопасности, - указывает The Times. - Она получил решительную поддержку со стороны Германии, которая зарегистрировала 6000 просителей убежища, прибывших через Белоруссию за последние шесть недель. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер обвинил Путина и президента Турции Эрдогана в "организации миграции в политических целях". Считается, что некоторым мигрантам разрешили прилететь в Белоруссию через Турцию. Многие мигранты рассказывают, что их заманили в Белоруссию обещанием быстрого попадания в ЕС, но они были избиты и ограблены, а затем застряли на границе при температуре ниже нуля". (...) Источник: The Times