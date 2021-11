Эксплуатация ради красивой картинки

"Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора, и внезапно разгорелась дискуссия об условиях труда в Голливуде. За кулисами они плачевны", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"В воскресенье вечером я уложила своих детей спать, зная, что не увижу их до утра субботы. Сегодня я возвращалась в наш офис со съемочной площадки (чтобы сделать кое-какую работу для предстоящих съемок) и заснула за рулем - на автобане". Автор этого сообщения выжила, смертельного ДТП не случилось. Она лишь анонимно отправила профсоюзу IATSE сообщение о своей невыносимой усталости от ежедневной работы в киноиндустрии и гневе. В Instagram у профсоюза есть аккаунт специально для таких историй. На странице ia_stories опубликовано множество подобных отчаянных постов от работников киноиндустрии", - отмечает издание.

"Смерть оператора на съемочной площадке, вероятно, была трагической случайностью. (...) Журнал The Hollywood Reporter называет команду фильма "Раст" "разношерстной" и пишет о ее недостаточном опыте. Вся съемочная группа якобы состоит из дилетантов. По сообщению The New York Times, на съемочной площадке также не был оформлен важный страховой полис. Очевидно, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, после рокового выстрела стало известно, что несколько человек уже отказались от работы над фильмом в знак протеста против плохих условий труда на съемочной площадке. Об этом сообщала газета Los Angeles Times".

"То, что произошло на съемочной площадке фильма "Раст", - ужасное и драматичное последствие условий труда в индустрии, где людям все еще приходится бороться даже за свой обеденный перерыв. IATSE, Международный альянс работников театральной сцены, кинематографистов, художников и представителей смежных ремесел США, их территорий и Канады, (...) был основан еще в 1893 году. (...) IATSE в первую очередь представляет тех, кто не связан с творческим процессом, а работает за кулисами: механиков, гримеров, художников по костюмам", - поясняет издание.

"Этой осенью, задолго до инцидента на съемочной площадке "Раста", IATSE объявил забастовку, чтобы добиться улучшения условий труда. 99% членов профсоюза проголосовали в ее поддержку. Но прежде чем десятки тысяч людей могли бы фактически остановить производство фильмов, было достигнуто соглашение. Членам профсоюза еще предстоит одобрить его, но тогда они получат повышение заработной платы на 3% для низкооплачиваемых работников, расширенные льготы и предложения в области профессионального развития, равенства и инклюзивности, а также улучшения условий труда, таких как обязательный 10-часовой ежедневный отдых. В конце 2007 года забастовка сценаристов привела к сокращению сезонов сериалов и отмене целого ряда ночных ток-шоу".

"Во время пандемии к расходам на съемки добавились траты на меры по обеспечению санитарных норм, которые, по данным информационного агентства Bloomberg, составили от 10% до 20%. Это не стимулирует работодателей к улучшению условий труда. По данным американских СМИ, фильм "Раст" с Алеком Болдуином обойдется в 6,5 млн долларов. Чтобы собрать такие деньги для фильма, нужно много источников: инвесторы, кредиты, продажа маркетинговых прав. Возможно, поэтому для съемок "Раста" экономили на страховках и поэтому условия труда на съемочной площадке, очевидно, соответствовали средним по индустрии, то есть оставляли желать лучшего".

"При этом во время пандемии многие люди стали чаще смотреть фильмы и сериалы. (...) От этого выигрывают стриминговые платформы, в частности, Netflix, а также крупные голливудские студии, которые уже давно вошли в стриминговый бизнес. В 2020 году их сервисы зафиксировали рост числа подписчиков в США на 32%. Только у Netflix и Amazon Prime более 200 млн подписчиков по всему миру - и им постоянно требуется больше контента".

"Октябрь 2021 года стал в США месяцем забастовок - не только в киноиндустрии. Люди больше не хотят мириться с плачевными условиями труда, которые делают богатейших людей страны еще богаче и оставляют костюмеров, складских работников и обслуживающий персонал почти без средств к существованию. Наконец-то и в Голливуде это больше не прикрыть красной дорожкой", - заключает Die Zeit.