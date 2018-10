10 октября 2018 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Российский разоблачитель был убит после того, как раскопал скандал с грязными деньгами на 200 млрд долларов Летом 2006 года первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов приехал в Эстонию, чтобы предостеречь ее власти о беспрецедентной схеме по отмыванию денег, организованной там, пишет журналистка The Daily Beast Нико Хайнс. "Раскрытая им афера продолжилась и сделалась крупнейшей в истории операцией с грязными деньгами - скандалом с 200 млрд долларов в Danske Bank", - утверждает издание и напоминает: спустя три недели после попытки поднять тревогу в Эстонии Козлов был убит. Издание полагает: "Козлов стал третьим ныне покойным россиянином, которого можно связать со скандалом вокруг Danske; Александр Перепиличный, чья компания пользовалась услугами эстонского отделения банка, умер при подозрительных обстоятельствах в Британии, а Сергей Магнитский, российский юрист, расследовавший хищение 230 млн долларов, умер под стражей в России. Утверждается, что подавляющая часть доходов от этого хищения была отмыта через Danske Bank". 13 сентября 2006 года три человека обстреляли Козлова и его водителя Александра Семенова. Водитель умер на месте, Козлов - на следующее утро в больнице. "Спустя несколько часов после смерти Козлова российские официальные лица выступили с публичными предположениями, что, скорее всего, его убили в качестве мести за отзыв лицензий у нескольких небольших банков", - пишет издание. Автор пишет: "Эта несколько диковинная теория вскоре в точности "подтвердилась": российские власти нашли управляющего именно таким финансовым учреждением и обвинили его в заказе убийства. Алексей Френкель, чей "ВИП-банк" был закрыт российским Центробанком, был арестован за то, что нанял трех киллеров-украинцев для расстрела Козлова". Издание отмечает, что Френкель настаивал и настаивает на своей невиновности, но его приговорили к 19 годам тюрьмы. Автор пишет: "Теперь мы можем утверждать, что в то время у Козлова были гораздо более опасные враги. В июне 2006 года чиновник ЦБ поехал в Эстонию, чтобы лично предостеречь местные власти о незаконном переводе миллиардов рублей в доллары и евро на Запад через эстонское отделение Sampo Bank. Sampo, штаб-квартира которого находилась в Финляндии, позднее, в том же году, был поглощен Danske - крупнейшим банком Дании. Приехав в Таллин, Козлов сказал Андресу Палумаа, главе отдела борьбы с отмыванием денег в Управлении финансового надзора Эстонии, что через финансовую систему, за которой тот надзирал, идут доходы от уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в России. Козлов потребовал закрыть несколько конкретных счетов". По данным издания, впервые об этой поездке сообщила эстонская газета Eesti Ekspress через месяц после убийства Козлова. "Прошло еще 12 лет, прежде чем Danske Bank признал, что через его крохотное отделение в Эстонии прошли деньги нерезидентов из России и бывших советских республик на общую сумму 234 млрд долларов. Согласно утверждениям некого разоблачителя, которые просочились в датскую газету Berlingske, было обнаружено, что некоторыми из подозрительных счетов управляли "семья Путина и ФСБ", - говорится в статье. На заметку в эстонской прессе обратило внимание посольство США в Таллине. Издание пересказывает депешу американских дипломатов из числа тех, которые в 2010 году были несанкционированно обнародованы сайтом WikiLeaks: "Американские официальные лица побеседовали с Палумаа. Эстонский регулятор преуменьшил значение предостережения Козлова, согласно депеше, которая была отправлена из посольства в Таллине в посольство США в Москве, а затем в Госдепартамент в Вашингтоне. Он признал, что со счетами могли быть какие-то юридически-правовые проблемы, но сказал, что не видел никаких признаков правонарушений". "Палумаа сказал, что после предостережения Козлова Управление финансового надзора продолжило разговор на эту тему со своими российскими коллегами в Москве, но россияне сказали, что у них нет информации, которая подтверждала бы обвинения, исходившие от Козлова", - сказано в депеше. Автор комментирует: "Иными словами, вскоре после встречи в июне Палумаа донес властям в Москву об антикоррупционной операции Козлова. Возможно, российские официальные лица уже знали о его попытках положить конец злостной коррупции лиц, стоявших выше него в политической иерархии. В любом случае, согласно публикации в ведущей российской газете "Коммерсант", в июле украинцы-киллеры начали следить за Козловым". "Эстонское отделение банка Sampo, приобретенного банком Danske, было, как утверждалось, одним из центральных узлов в сети криминальных предприятий, которыми управляли из России. Как выяснилось в сентябре при служебном расследовании, проведенном самим датским банком, в годы после того, как Козлов забил тревогу, было допущено перекачивание через их счета более 200 млрд долларов иностранных средств", - говорится в статье. Издание уточняет: "В служебном докладе Danske, составленном датской юридической фирмой Bruun and Hjejle и опубликованном в сентябре, не изучен статус всей выявленной суммы - 234 млрд долларов, но сделан вывод, что ее "значительную часть", возможно, придется счесть подозрительной". Автор отмечает, что в официальной версии убийства Козлова сомневались некоторые россияне, а также правительство Австрии - страны, с регуляторами которой Козлов тоже сотрудничал. Источник: The Daily Beast