Исследование: так мужчины пахнут для женщин привлекательнее

"Путь к сердцу женщины лежит через нос: тот, кто на свидании источает дурной запах, оказывается на шкале привлекательности в самом низу, - говорится в статье, опубликованной на сайте Focus. - Поможет здесь не только хороший лосьон после бритья - важную роль играет и питание. Опубликованное в научном журнале Human and Evolution Behavior исследование австралийского Университета Маккуори показывает, что зеленые листовые овощи и сладкие ягоды - это лучшие продукты питания для того, чтобы сексуально пахнуть для женщин".

"Для своего эксперимента авторы исследования привлекли 43 некурящих мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В течение 48 часов они должны были носить одну и ту же футболку и один раз в день заниматься спортом. Затем несколько смелых женщин оценили привлекательность запаха футболок", - передает автор публикации.

"Эксперимент показал, что женщины отдавали особое предпочтение тем футболкам, которые имели цветочный, сладкий или фруктовый аромат. Футболки, чьи обладатели употребляли пищу, богатую углеводами, источали значительно более резкий запах", - говорится в статье.

"В интервью National Public Radio ученые объяснили, что многие вина с хорошим ароматом производятся путем уменьшения количества бактерий, синтезирующих бета-каротин - пигмент, который, среди прочего, придает окраску растениям. Запах тела, наоборот, возникает, когда именно эти бактерии хорошо чувствуют себя на поверхности кожи и в них происходит активный метаболизм".

"В общем, тому, кто хочет быть на свидании соблазнительным, стоит заказать себе полезный салат и отказаться от стейка или пасты", - резюмирует издание.