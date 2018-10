10 октября 2018 г. Генри Фой, Бен Холл и Катрина Мэнсон | Financial Times Москва предостерегает, что российско-американские трения создают риск для ограничений ядерных вооружений "Москва предостерегла, что ключевым элементам режима контроля вооружений, который призван предотвращать ядерную войну между Россией и США, угрожает распад из-за плохих отношений между этими двумя странами", - сообщает Financial Times. Журналисты Генри Фой, Бен Холл и Катрина Мэнсон поясняют: "В то время как официальные лица США и России сегодня начинают переговоры в Женеве, пытаясь укрепить систему ограничения ядерных вооружений, которая в основном сложилась во время холодной войны, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что "полное нарушение работоспособности американской системы" означает, что ключевые договоры могут стать недействительными и оставить крупнейшие в мире ядерные державы без ограничений на случай конфликта". "Мы можем потерять несколько элементов в инфраструктуре контроля вооружений, - сказал Рябков в интервью. - Здание шаткое". Рябков сказал, что на Москву не подействуют утверждения Нидерландов, Британии и США, что российские агенты пытались взломать компьютерную сеть офиса ОЗХО в Гааге. "Если некоторые считают, что это производит впечатление на Россию и каким-то образом заставляет Россию колебаться, то это совершенно неверный вывод. Наоборот, консолидированная попытка надавить на Россию лишь уменьшает шансы на какое-либо реальное взаимодействие в целях урегулирования", - сказал Рябков. Ранее президент США Трамп похвалил "весьма продуктивный диалог" со своим российским коллегой Путиным на июльском саммите. "Даже самые первоначальные, даже рудиментарные признаки перспектив беспрерывного диалога были немедленно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее американо-российских отношений, - заметил в этой связи Рябков. - Мы имеем ситуацию, которая намного, намного хуже, чем даже в самые накаленные моменты или, точнее, самые холодные моменты прошлого". "Разрыв отношений создал неподдельную угрозу прогрессу в области поддержки договоров о контроле ядерных вооружений, поскольку администрация Трампа отказалась участвовать в переговорах по существу, сказал он", - пересказывает газета. Авторы отмечают, что российско-американский договор СНВ-3 истекает в начале 2021 года. "Если нет прогресса, растет риск того, что это приведет к подлинным обратным последствиям, - сказал Рябков. - Не думаю, что мы можем с легкостью утверждать, что будущее у СНВ-3 (...) блестящее. Мы действительно не наблюдаем никакого желания американской стороны в этот момент участвовать в обсуждении продления договора, которое мы предложили". По словам авторов, Рябков сказал, что Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия, до сих пор не ратифицированный Сенатом США, "уже потерян". Источник: Financial Times