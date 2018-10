10 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Путин всех прижмет и раскромсает спецслужбы" Москва отмалчивается после того, как второй подозреваемый в отравлениях в Солсбери был идентифицирован как военный врач Александр Мишкин, работавший на ГРУ. "Власти не были готовы к тому, что Боширова и Петрова так быстро разоблачат, и Кремль не может выдвинуть объяснений, которые были бы сочтены достоверными", - пишет западная пресса, утверждая, что "незадачливых путинских шпионов ждет чистка". "Отравитель из "аквариума" - так озаглавлен материал в немецкой Sueddeutsche Zeitung. Журналисты из группы Bellingcat, занимающейся собственными расследованиями, заявили о том, что идентифицировали и второго отравителя Скрипалей. По имеющимся данным, речь идет о военном враче, который якобы работал на ГРУ. Хорошевское шоссе, 76Б - по этому адресу располагается самое неприступное здание Москвы - штаб-квартира военной разведки ГРУ, известная в народе под названием "аквариум", отмечает автор публикации Юлиан Ханс. "Как утверждают журналисты Bellingcat, второй мужчина из шпионского дуэта, побрызгавшего в марте этого года из флакона духов на дверную ручку в доме бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", по профессии врач", - передает издание. "После окончания учебы Александр Мишкин, 1979 года рождения, работал в Военно-морской академии. Спецслужбы завербовали его после учебы, и, переехав в Москву, он в 2010 году получил паспорт на имя Александра Петрова, - сообщается далее. - Несколько жителей деревни под Архангельском, в которой родился Мишкин, подтвердили в беседе с репортерами, что Мишкин и Петров - один и тот же человек". Родственники и друзья детства Мишкина сообщают о том, что тот получил звание Героя России. "Его бабушка якобы хранила, как сокровище, фото, на котором Путин вручает внуку орден. 90-летняя Нина Федоровна Мишкина, по некоторым данным, исчезла несколько дней назад. Предполагается, что власти прячут ее от журналистов", - пишет московский корреспондент SZ. По словам Анастасии Кириленко, журналистки The Insider, реальная личность Петрова была установлена давно, журналисты хотели до публикации поговорить с людьми, которые его знали. "Бывшие приятели Мишкина по военной академии в Петербурге не хотели высказываться на его счет. Некоторые признавались, что их по этому поводу предупредили", - говорится в статье. По словам британского эксперта Марка Галеотти, "российские спецподразделения сегодня поддерживают новою концепцию Кремля, суть которой в том, что политика и война - это одно и то же. Они все больше задействуются в операциях под прикрытием, осуществляемых за границей, с той целью, чтобы потом отрицать любое участие России". Бабушка Александра Мишкина исчезла три дня назад, когда появились сообщения о скором разоблачении его настоящего имени, передают корреспонденты британской The Telegraph Роберт Мендик и Алек Лун. Нина Мишкина, которой сейчас за 90, с гордостью показывала друзьям фотографию, на которой ее внук пожимает руку Путину во время награждения званием Героя РФ. В Лойге, далекой деревне, где вырос Мишкин, "бывшие соседи подтвердили The Telegraph, что Петров - это Мишкин и что он удостоен высшей награды страны", говорится в статье. Издание приводит подробности биографии Мишкина: его отец работал на лесозаготовках, сам он ходил в школу в Лойге и был деревенским диджеем. Затем он поступил в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, которая готовит врачей для российского флота. "Мишкин специализировался на подводной и гипобарической медицине и выпустился в 2003 или 2004 году с дипломом врача и в звании старшего лейтенанта. В 2006 году он служил в спецназе ВМФ под арктическим городом Мурманск. Считается, что в это время ГРУ взяло его на работу. В 2010 году он переехал в Москву и получил выдуманное имя "Петров", - сообщают журналисты The Telegraph. "Во вторник Москва отмалчивалась после того, как второй подозреваемый в отравлениях в Солсбери был идентифицирован как военный врач, работавший на российскую разведку; пресс-секретарь президента Путина сказал, что Кремль станет отвечать только на утверждения, которые будут сделаны по "официальным каналам", - пишет The Times. "Некоторые аналитики полагают, что весомость доказательств причастности Москвы к нападению в Солсбери означает, что молчание - наилучший вариант действий для Кремля", - сообщает автор статьи Марк Беннеттс. "Российские власти не были готовы к тому, что Боширова и Петрова так быстро разоблачат, и Кремль не может выдвинуть никаких объяснений, которые были бы сочтены достоверными", - сказала политический аналитик Татьяна Становая. "В неподтвержденных сообщениях утверждается, что Путин лично сделал выговор Игорю Коробову, главе ГРУ, после феерических неудач этой разведслужбы в Солсбери", - говорится в статье. Но не все уверены, что Путин недоволен ГРУ. "Кремлю удобно иметь различные инструменты для применения, - сказал экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, бывший резидент своего ведомства в Москве. - Да, ГРУ кажется наглым и агрессивным. Для Кремля есть определенная польза от такого столь грубого инструмента. В чем-то он даже поможет скрыть их более важную тайную работу с СВР и ФСБ". "Незадачливых путинских шпионов ждет чистка" - утверждает The Times в заголовке еще одной статьи. Журналист Роджер Бойз рассказывает о давнем соперничестве между двумя российскими спецслужбами - ГРУ и ФСБ. "ФСБ с превеликим удовольствием наблюдает, как сотрудники ГРУ получают взбучку. Почти нет сомнений, что чистка на подходе", - полагает автор статьи. По его мнению, сейчас идет прелюдия к перестановкам в разведывательных кругах. Он приводит слова наблюдателя: "Путин всех прижмет, раскромсает спецслужбы и подаст их как нарезку холодных закусок". "Но это не просто междоусобная вражда между соперничающими спецслужбами. Во многом ГРУ воюет с самим собой", - пишет Бойз. Традиции старой разведывательной школы изменились. "Хакеры ГРУ нередко работают по контракту, а отбирали их, возможно, благодаря их криминальному таланту. Их манера вести себя какая угодно, только не военная, а командного духа у них минимум", - отмечает автор. "Нападавших из Солсбери туда отправили, потому что они - награжденные Путиным "герои", которым поручено уничтожить "предателя", но загруженные командиры не подготовили их должным образом, а затем бросили на произвол судьбы. ГРУ попросту поручили слишком много миссий, оно не может обеспечить интеграцию между разными оперативниками и пытается сохранить лицо", - пишет Бойз. "В интернете ценится предание гласности и посрамление. Давайте использовать это в нашей тайной и явной войне с российской разведкой и внимательно наблюдать за тем, как они корчатся", - предлагает журналист.