Украинская православная церковь хочет освободиться из-под опеки Москвы

Синод Вселенского Патриархата, который открылся во вторник, будет рассматривать украинский вопрос, наполненный сильным геополитическим подтекстом, пишет журналист Le Figaro Жан-Мари Женуа.

Это не совсем обычное досье. Константинопольский Патриархат может дать свое разрешение на создание новой автокефальной, то есть независимой православной церкви на Украине. Само по себе появление новой автономной православной церкви в какой-либо стране не должно было представлять проблему. Оно даже могло свидетельствовать о зрелости, достигнутой общиной верующих, отныне готовой к свободному полету. Однако в том, что касается Украинской православной церкви, которая до сих пор зависела от Москвы, то ее автокефалия с благословения Константинополя для Московского Патриархата являет собой повод к войне. Поэтому подобная перспектива вызывает сильное сопротивление со стороны Патриарха Кирилла, отмечает автор статьи.

14 сентября прошлого года на Синоде РПЦ Москва нанесла первый упреждающий удар. Не доходя до "отрыва от общности", который означал бы формальный раскол между двумя Церквами, Москва решила "прекратить поминовение" в богослужениях Константинопольского Патриарха. То есть больше не молиться за него, передает журналист.

По-видимому, это предостережение не оказало воздействия. Многие источники подтверждают, что Константинопольский Патриарх намерен идти до конца. На нынешнем Синоде он может установить план и условия этой "автокефалии". Что, по мнению знатоков, означает выдачу Украинской православной церкви письменного разрешения на освобождение из-под опеки Москвы, комментирует Женуа.

Между тем претворение в жизнь этого решения окажется непростым, по данным тех же источников, ставящих под сомнение спорную фигуру митрополита Филарета, чье имя повторяется в качестве возможного главы новой Церкви. Многие считают, что ему будет трудно сплотить вокруг себя общину. Поговаривают также об Александре Драбинко, нынешнем викарии Киевской епархии. Он близок к Москве и выступает за автокефалию. Такой религиозный деятель способен стать козырной картой в данном процессе, отмечает журналист.

Замедлить это движение могут и другие геополитические влияния, способные вызвать дестабилизирующий эффект. Подобное досье, конечно, вызывает интерес у украинского президента, попросившего разрешение на создание автокефальной церкви у Константинопольского Патриархата, а также у США, поддерживающих данную инициативу наперекор Москве, которая отказывается от выдачи разрешения. Нельзя забывать и о Турции, где находится Константинопольский Патриархат, поясняет автор статьи.

По большому счету, то, что со стороны может показаться местечковым спором, на самом деле таковым не является. Украинское досье знаменует собой час истины для православной религии. Как минимум в двух плоскостях, считает Женуа.

Первый аспект: православие - а это 250 млн верующих по всем мире, 150 млн из них связаны с Москвой, то есть это 12% христиан - страдает от хронической разобщенности. Эта христианская конфессия насчитывает не меньше 14 поместных церквей, сюда входят Московский и Константинопольский Патриархаты, а также Иерусалимский Патриархат и важнейшая Элладская православная церковь, говорится в статье.

В 2016 году впервые за много столетий на Крите был устроен Всеправославный собор, в частности, по инициативе Константинопольского Патриархата. Он стремился возобновить утраченное единство, однако потерпел неудачу, так как Россия в последний момент отказалась принять в нем участие. Украинское дело, таким образом, лишь подчеркивает разрыв этой христианской галактики, указывает автор.

Второй аспект: культура независимости православных церквей демонстрирует свои ограничения. Поместные церкви, ревностно относящиеся к своей национальной специфике, не только с трудом дистанцируются от национальных политических властей, но также в структурном отношении отдаются во власть внутренних теологических и юридических войн. Чтобы добиться самостоятельности, все церкви должны сначала быть связаны с историческим патриархатом, который когда-нибудь может предоставить им автокефалию. Достоинством такой системы патронажа является то, что она защищает маленькие церкви, однако она же становится полем мощных битв за влияние. Это мы и наблюдаем на Украине, где Москва разыгрывает партию своего мирового лидерства в православии, заключает Женуа.