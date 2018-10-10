Патриарх Киевский Филарет: "Те, кто отказывается к нам присоединиться, являются раскольниками"

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет расшифровывает истоки напряженности с Москвой. Интервью с иерархом записал корреспондент французской газеты Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Когда томос (указ о признании автокефалии Украинской церкви) войдет в силу, мы устроим епископальный церковный собор, где произойдет объединение всех украинских православных церквей внутри общей автокефальной церкви. Те православные, которые не изберут путь объединения, войдут в то, что сейчас называется Русской православной церковью на Украине. Они будут пользоваться теми же правами и подчиняться тому же закону. По нашим подсчетам, к нам присоединятся две трети церквей Московского Патриархата, то есть почти 8 тыс. церковных приходов, тогда в нашем составе будет 13,5 тыс. приходов. А Русская церковь, наоборот, сохранит лишь 4 тыс. маленьких приходов. Она будет свободно существовать, но станет маргинальной и больше не будет оказывать влияние на украинскую общественную жизнь", - сказал Филарет.

"На востоке страны националистические группы экспроприируют церкви Московского Патриархата и принуждают прихожан присоединиться к Украинской церкви. Осуждаете ли вы эти налеты?" - спросил журналист.

"То, на что вы ссылаетесь, объясняется тем, что Московский Патриархат не хочет, чтобы Украинская церковь отделялась. Он даже устраивает акции сопротивления против Вселенского Константинопольского Патриархата. Так, Московский Синод принял решение не упоминать в богослужениях о существовании Константинополя и угрожает разорвать с ним всякое евхаристическое общение. Он организует митинги против священников, отправленных на Украину, которые уполномочены подготовить томос. К счастью, большинство верующих на Украине спокойно ожидают решения, чтобы определиться с выбором", - ответил иерарх.

"Нет ли угрозы того, что предоставление автокефалии кого-то вдохновит на националистические насильственные действия, свидетелями которых мы уже являемся?" - спросил интервьюер.

"Наоборот, мы видим, что именно Московский Патриархат собирается использовать томос для развязывания религиозной борьбы и провоцирования нестабильности в стране", - заявил собеседник издания.

"Многие украинские православные верующие, связанные с Московским Патриархатом, считают вас раскольниками. Что вы ответите?" - спросил корреспондент.

"Когда мы получим томос, мы перестанем быть раскольниками. Сначала мы вступим в общность с Константинопольским Патриархатом, а также с другими поместными православными церквами. И тогда они сами станут раскольниками. Население, проживающее в восточной и центральной части Украины (более русофильское), отделится от Московского Патриархата и объединится с Украинской православной церковью. Томос не будет оказывать влияния на религиозную жизнь верующих, но он необходим для стабильности и безопасности украинского государства. Если бы в 2014 году наша Церковь была автокефальной, то Кремль не осуществлял бы влияние на Украину посредством своей Церкви и Путин не начал бы войну", - ответил Филарет.

"Почему вам потребовалось ждать три столетия и вмешательства Петра Порошенко в дела Церкви, чтобы воспользоваться правом на автокефалию? Без посредничества украинского президента в Константинополе, возможно, вы так бы никогда и не получили автокефалию..." - заметил Авриль.

"Такое обвинение исходит от Московского Патриархата. Нет никакого вмешательства украинского президента, это просто одобрение государства, желающего иметь на своей территории независимую Церковь, что позволит избежать противоречий. Я уточняю, что именно Константинопольский Патриархат попросил Петра Порошенко обратиться к нему, как это произошло в 1924 году, когда польский президент Юзеф Пилсудский ходатайствовал об автокефалии Польской православной церкви. Кстати, кто настойчиво просил в 1593 году у Константинопольского Патриархата автокефалию Русской православной церкви, предоставленную в 1593 году? Не она сама, а будущий царь Борис Годунов... Пусть Московский Патриархат сам пересмотрит свою историю!" - воскликнул Филарет.