10 октября 2018 г. Кеннет П. Фогель | The New York Times Кандидат Трампа на пост в Министерстве внутренней безопасности связан с интересами Украины в энергетике В Сенате пройдет голосование по утверждению Уильяма Брайана в должности замглавы Министерства внутренней безопасности США по вопросам науки и технологий. Внимание при этом приковано к его связям с Украиной, сообщает The New York Times. "Когда в 2014 году из России на Украину устремились танки, артиллерия и боевые части, правительство США отправило в Киев команду технических экспертов из разных ведомств, чтобы помочь хрупкому правительству укрепить энергопоставки в преддверии зимы", - пишет автор статьи Кеннет Фогель. Главой команды был Уильям Брайан, специалист по энергетической инфраструктуре и безопасности. Но он был неофитом в том, что касается коррумпированного мира украинской политики, и вскоре американские и украинские чиновники начали опасаться, что его привлекла на свою сторону украинская компания, связанная с известным олигархом. Опасения усилились, когда Брайан стал сотрудником консалтинговой фирмы, которая занималась реализацией деловых предложений этой компании. Сенат изучает взаимоотношения Брайана с основателями этой украинской компании - "Центра исследований энергетики", а также его работу в интересах "Нафтогаза", говорится в статье. Бывший коллега обвинил Брайана в том, что тот воспользовался своим положением в Министерстве энергетики, чтобы попытаться направить государственные средства в "Центр исследований". Как полагают американские и украинские чиновники, центр имеет отношение к олигарху Ринату Ахметову, который поддерживает тесные связи с пророссийскими политическими силами на Украине. Брайан заявил The New York Times, что "не заработал ни гроша ни на ком из людей, которых знал по Украине, притом намеренно, потому что не хотел нарушать никаких правил этики". Жалобу на Брайана подал Роберт Айви, работавший вместе с ним над украинским проектом в Министерстве энергетики. Он обвинил Брайана в том, что тот нарушил правила этики, работая над вопросами, представляющими для него финансовый интерес, а также в том, что тот формировал политику Министерства энергетики в интересах Ахметова и его соратников - в обмен на "ценные обещания сделок с частным бизнесом в будущем". Автор статьи указывает на связь Ахметова с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, который признал вину в преступлениях, связанных с его работой на Украине. Ахметов нанял Манафорта в качестве консультанта для своих промышленных предприятий, а затем убедил его работать на Виктора Януковича, чью карьеру Ахметов финансировал. "Миссия Брайана на Украине состояла в том, чтобы помочь только что избранному прозападному правительству, разработав планы по стабилизации энергетических поставок перед зимой, и в итоге увеличить прозрачность и рыночную конкуренцию в энергетическом секторе страны, ставшем рассадником коррупции, - пишет Фогель. - Ахметов, чей холдинг ДТЭК контролировал значительную долю поставок угля, газа и электричества в стране, воспринял в штыки реформаторские усилия нового правительства, обещавшего "деолигархизацию" экономики". Некоторые украинские и американские чиновники начали задаваться вопросом, не содействует ли Брайан Ахметову: он опирался на данные, аналитику и рекомендации "Центра исследований энергетики". "Команда Брайана, согласно правительственной бюджетной документации, перепискам и интервью, направила в центр 119 тыс. долларов государственных средств США, даже несмотря на то, что другие чиновники правительства выражали опасения насчет этой компании", - сообщает Фогель. В августе 2015 года глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин выразил некоторые опасения в письме министру энергетики США Эрнесту Моницу. Он утверждал, что центр по меньшей мере частично финансируется холдингом Ахметова. Тогда же председатель украинской комиссии по регулированию в сфере энергетики Дмитрий Вовк в электронном письме одному американскому чиновнику заявлял, что "после проведения проверки" центра "можно утверждать о предвзятости их взглядов". Спустя несколько месяцев Брайан перестал работать в министерстве энергетики на полную ставку и перешел в статус "особого правительственного чиновника" (который позволяет работать на стороне. - Прим. ред.). Он стал сотрудником консалтинговой компании ValueBridge, которая вскоре вместе с "Центром исследований энергетики" попыталась получить от USAID финансирование для проекта на Украине. По словам Брайана, он не имеет отношения к этой заявке. Получить деньги с ее помощью не удалось. "В середине 2016 года Брайан окончательно ушел из министерства и начал на полную ставку работать в ValueBridge. В феврале 2017 года компания подписала контракт по представительству украинской газовой компании "Нафтогаз", - говорится в статье. К тому моменту один из основателей "Центра исследований энергетики" Вадим Гламаздин стал работать посредником между "Нафтогазом" и украинским правительством. Автор статьи пишет: "ValueBridge получила в сумме 63,68 тыс. долларов от дочерней компании "Нафтогаза" и брюссельской фирмы за помощь в поиске инвесторов для "Нафтогаза" в США и "продвижение успеха ее недавних корпоративных реформ и разъяснение того, как реформы позволят Украине привнести в Европу энергетическую безопасность и разнообразие", говорится в документе, представленном в Министерство юстиции согласно Акту о регистрации иностранных агентов". Источник: The New York Times