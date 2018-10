10 октября 2018 г. Хелен Купер и Эрик Шмитт | The New York Times Усилия американской разведки и тайной дипломатии разоблачают подрывные действия России на ключевом голосовании на Балканах "Иван Саввиди много лет был человеком Кремля в Греции", - утверждает The New York Times. Журналисты Хелен Купер и Эрик Шмитт замечают, что этим греческо-российским миллиардером весьма заинтересовались американские разведслужбы. "Официальные лица США говорят, что в июне перехватили переписку и разговоры, демонстрирующие, что Саввиди действовал в качестве посредника России в целях срыва греческо-македонского соглашения, которое подготовило бы почву для вступления Македонии в НАТО. Греция долгое время возражала против приема Македонии в НАТО. Москва, считающая этот расширяющийся альянс одной из крупных угроз на своей границе, твердо намеревалась сорвать референдум об этом соглашении", - говорится в статье. Издание сообщает: "В отместку американские официальные лица совершили нестандартно агрессивный шаг - передали перехваченные материалы греческому правительству левого толка, которое возглавляет премьер-министр Ципрас. Оно в ответ пошло на редкостный разрыв отношений с Москвой, выслав из Афин двух российских дипломатов и запретив въезд еще двоим". "Американские разведчики и дипломаты по-прежнему настроены приподнято. Хотя сентябрьский референдум в Македонии по вопросу соглашения кончился ничем, и теперь парламенту Македонии предстоит - возможно, уже на этой неделе - решить, вступит ли страна в НАТО, американские официальные лица расценивают разоблачение Саввиди и высылку дипломатов как редкостную победу при попытках нагнать противника, противодействуя российским кампаниям дезинформации в Европе и США", - пишут авторы. Газета пишет: "Эти тайные маневры осуществлялись в то время, как президент Трамп летом ездил в Европу, публично "обнимался" с российским президентом Путиным и клеймил [Североатлантический] альянс; таков очередной пример того, что президентская администрация и кадровый истеблишмент национальной безопасности США преследуют, казалось бы, противоположные цели. Но македонская история началась задолго до этого. Когда летом 2016 года американские официальные лица из сферы национальной безопасности впервые заметили признаки того, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы в США, Госдепартамент и министерство обороны, тесно сотрудничая с разведслужбами, сформировали то, что теперь называется "Группой по российскому влиянию", чтобы попытаться противодействовать российским усилиям, прежде всего в Европе. Это включало в себя поиск в Европе выборов, в которые Россия могла бы попытаться вмешаться". "В конце весны нынешнего года американцы увидели, что одна из вероятных мишеней - Македония", - утверждает издание. 12 июня официальные лица Македонии и Греции объявили, что Македония будет переименована в Северную Македонию. Референдум в Македонии о переименовании был назначен на конец сентября. "Через три дня после соглашения, на конференции в Афинах, высокопоставленный российский дипломат выступил с суровым предостережением Западу в связи с планами пригласить Македонию в альянс", - говорится в статье. "Конечно, мы не будем сбрасывать атомные бомбы", - сказал Владимир Чижов, полпред России при ЕС. "Но, - добавил он, - существуют ошибки, которые имеют последствия". Газета пишет: "Угроза Чижова побудила посла США в Греции Джеффри Р. Пайетта, который был на этой конференции, отправить в Вашингтон серию дипломатических депеш, чтобы предостеречь, что Москва попытается воспрепятствовать грядущему референдуму. Госдепартамент, ЦРУ и Европейское командование Пентагона, базируемое в Штутгарте (Германия), уже расследовали это, как сказали официальные лица". Издание описывает сопротивление референдуму в Македонии: летом появились новые сайты, призывавшие к его бойкоту, а также призывы сжигать свои бюллетени. Это была, "как говорят македонские и американские официальные лица, классическая дезинформация, направлявшаяся группами, которые поддерживала Россия", говорится в статье. "На сцену выходит Саввиди", - пишет газета. "В июне американские официальные лица установили на основе его перехваченной переписки и разговоров - электронных писем, sms, телефонных разговоров или комбинации всего этого, - что он ранее платил протестующим. Одно высокопоставленное официальное лицо США сказало, что американские агентства с легкостью смогли добыть финансовую информацию, которая означала, что Саввиди стоял за выплатами гражданам и футбольным фанатам в целях подстрекательства к насилию, направленному против референдума в Македонии", - говорится в статье. Издание сообщает: "Саввиди категорично отрицал обвинения. Они "совершенно лживые и крайне клеветнические", - заявил этим летом его холдинг". По словам американских официальных лиц, передача доклада разведки США греческому правительству в начале июля была поручена Пайетту. Но, считает издание, не было никаких гарантий того, что премьер-министра Греции уговорят действовать в связи с полученной информацией, поскольку у его партии традиционно теплые отношения с Москвой. "И все же решение принять меры против Москвы далось легче благодаря тому, что Ципрас только что вложил усилия в преодоление тупика в отношениях с Македонией, существовавшего 30 лет, а Россия попыталась все испортить", - говорится в статье. По словам американских официальных лиц, курс США в отношении Греции в последние годы тоже помог делу. Издание сообщает: когда министра обороны США Мэттиса спросили, делают ли США что-то для противодействия российским усилиям по вмешательству в референдум в Македонии, тот ответил: "Да". "Он отказался вдаваться в детали, но чиновники министерства обороны сказали, что также организуют информационные операции совместно с правительствами Македонии, Черногории и Украины в противовес российской дезинформации на выборах и референдумах в этих странах", - пишут авторы. Газета замечает: все закулисные усилия США могут кончиться ничем, если парламент Македонии не утвердит переименование страны. Но премьер-министр Македонии Заев заявил, что в таком случае назначит досрочные выборы. Источник: The New York Times