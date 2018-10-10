Ученые впервые объединили три мозга с помощью интернета

"Американские ученые дополнили классическую игру "Тетрис" увлекательной онлайн-версией, в которой несколько игроков совместно переворачивают падающие фигурки только силой импульсов своего мозга", - сообщает журналист Der Spiegel Патрик Бойт.

Сигналы мозга передавались в эксперименте через интернет. Эта первая соцсеть из связанных между собой мозгов, получившая название BrainNet, была разработана учеными из Вашингтонского университета в Сиэтле и Университета Карнеги в Питтсбурге.

"По их мнению, речь идет о "первом в мире неинвазивном интерфейсе типа "мозг-мозг", предназначенном для совместного решения задач несколькими людьми". Другими словами, это первый онлайн-вариант многопользовательской игры по принципу "Тетриса", базирующийся на передаче мыслей на расстоянии", - поясняет автор статьи.

В эксперименте принимали участие три человека: двое из них выполняли функцию отправителей, третий был получателем сигналов. Оба отправителя сидели в разных помещениях и смотрели на экраны с падающими фигурками. Они должны были решить, должен ли получатель перевернуть эти фигурки на 180 или нет. Для того чтобы просигнализировать свое решение, им нужно было посмотреть на одну из двух лампочек, мерцавших с разной частотой, на что мозг реагировал сигналом той же частоты, который считывался электроэнцефалографом. Получатель, находившийся в третьем помещении, получал ответ "да" или "нет" с помощью транскраниальной магнитной стимуляции затылочной доли головного мозга, отвечающей за зрение. В результате стимуляции, обладавшей разной силой в зависимости от посылаемого сигнала, получатель мог видеть соответствующие вспышки света и таким образом принимал решение о необходимом действии, которое он осуществлял также с помощью взгляда на мерцающие лампочки.

"Обмен информацией через BrainNet похож на социальную коммуникацию в повседневной жизни и делает нас на шаг ближе к мозговой соцсети", - приводит Бойт слова ученых. "Это пока еще не Facebook, но это начало", - написал изданию один из авторов исследования.

"Следует признать, что эксперимент с "тетрисом" во многом является ограниченным: за одно взаимодействие передается только один бит информации, "да" или "нет". А для мысленной "формулировки" соответствующих указаний необходима внешняя помощь в виде мерцающих светодиодов", - отмечает Бойт в заключение.