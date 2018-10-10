Трамп теряет свою лучшую женщину

"Постпред Америки в ООН Никки Хейли неожиданно покидает свой пост. Президент США Дональд Трамп преподносит отставку как абсолютно нормальное явление. Скрывается ли за этим что-то большее?" - задается вопросом журналист Der Spiegel Марк Питцке.

"Хейли была последней звездой в кабинете Трампа, - считает автор статьи. - Никто другой не преподносил его хаотичную, грубую внешнюю политику лучше. Иногда с обаянием, порой жестко, с легкой критикой, но всегда согласно линии. Хейли была высокопоставленной женщиной, которой было что сказать при Трампе и которая могла набрать очки у избирательниц".

"Почему же она уходит - прямо перед промежуточными выборами в Конгресс, на которых республиканцам нужен каждый голос? Один только выбор времени отставки вызывает подозрения", - отмечает Питцке.

Когда Трамп и Хейли появились перед камерами, они "расхваливали друг друга, уверяли, что все абсолютно нормально. Даже то, что один из самых важных в последнее время голосов США в мировой политике внезапно замолчал".

Объявление об отставке Хейли было, по мнению журналиста, "странным шоу". "Ведь кадровые перестановки при Трампе зачастую проходят намного более недостойно. Большинство из тех, чье присутствие больше не приветствовалось, были уволены с помощью грубого твита", - замечает автор.

"О том, что Хейли использовала должность в ООН в качестве трамплина в Белый дом, говорили уже давно. Ей всего лишь 46 лет, кто захочет заканчивать карьеру в этом возрасте? Ранее она была первой женщиной-губернатором Южной Каролины - тогда еще критиком Трампа, а позднее ярой защитницей его политики. Это "попахивает" стратегией, - полагает журналист. - Этот трюк удавался ей и на посту постпреда в ООН: консерватор, которая могла представлять силой навязываемую доктрину Трампа "Америка прежде всего", не предавая при этом своей морали и принципов, как делали это остальные представители Республиканской партии".

Питцке считает, что, хотя США и потеряли уважение в ООН, сама Хейли его завоевала. Она всегда старалась мягко дистанцироваться от Трампа, например, в вопросах изменения климата, иммиграции, неонацистов, а также введения санкций в отношении России.

В заключение журналист пишет о возможных преемниках Хейли в ООН, называя имена Дины Пауэлл, занимавшей пост заместителя советника президента США по национальной безопасности, посла США в Германии Ричарда Гренелла, а также сенатора Линдси Грэма.

Как заявил сам Дональд Трамп, занять эту должность хотят многие. "Кастинг продолжается. Включайте, смотрите, не переключайтесь!" - иронизирует автор статьи.