Хорошая новость для ботаников: привлекательные женщины чаще выбирают умных мужчин

Какую роль играют ум и красота при поиске партнера для брака? Новое исследование показывает, что привлекательные женщины чаще выбирают в мужья умных мужчин, сообщает Stern.

Результаты исследования, проведенного Кертисом С. Данкелом и командой ученых из Университета Западного Иллинойса, были опубликованы в конце сентября в научном журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Ученые проанализировали данные 10 тыс. мужчин и женщин, собранные в рамках долгосрочного исследования в период с 1957 по 2011 год. "Научные результаты исследования можно резюмировать следующим образом: привлекательность женщины может предсказывать интеллект ее мужа, а точнее, более миловидные женщины склонны выбирать более умных мужчин. При этом привлекательность мужчин не имеет существенной связи с интеллектом их жен", - передает Stern.

"Женщины чаще ищут мужчин, которые несколько умнее их самих, и для этого женщины используют свою привлекательность", - говорит автор исследования Кертис С. Данкел.

Тем не менее, информативность исследования ограничена, так как мужчины и женщины, чьи данные были изучены, проживали только на Среднем Западе США и родились в середине XX века, отмечает издание.