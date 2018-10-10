Отравитель из "аквариума"

Журналисты из группы Bellingcat, занимающейся собственными расследованиями, заявили о том, что идентифицировали и второго отравителя Скрипалей. По имеющимся данным, речь идет о военном враче, который якобы работал на российскую военную разведку ГРУ, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Хорошевское шоссе, 76Б - по этому адресу располагается, пожалуй, самое неприступное здание российской столицы, отмечает автор публикации Юлиан Ханс. Массивный металлический забор, бетонное ограждение, колючая проволока, камеры и повсюду предупреждающие таблички: "Запретная зона". "Но ни одна из них не указывает на то, что за серым фасадом и зеркальными окнами располагается штаб-квартира военной разведки ГРУ, известная (...) в народе под названием "аквариум".

"Как утверждают журналисты Bellingcat, второй мужчина из шпионского дуэта, побрызгавшего в марте этого года из флакона духов на дверную ручку в доме бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", по профессии врач", - передает издание. "После окончания учебы Александр Мишкин, 1979 года рождения, работал в Военно-морской академии (так в оригинале. По другим данным, Мишкин закончил Военно-морскую академию Кирова в Санкт-Петербурге и служил под Мурманском. - Прим. ред.). Спецслужбы завербовали его после учебы, и, переехав в Москву, он в 2010 году получил паспорт на имя Александра Петрова, - сообщается далее. - Несколько жителей деревни под Архангельском, в которой родился Мишкин, подтвердили в беседе с репортерами, что Мишкин и Петров - один и тот же человек".

Родственники и друзья детства Мишкина сообщают о том, что тот получил звание Героя России. "Его бабушка якобы хранила, как сокровище, фото, на котором Путин вручает внуку орден. 90-летняя Нина Федоровна Мишкина, по некоторым данным, исчезла несколько дней назад. Предполагается, что власти прячут ее от журналистов", - пишет московский корреспондент SZ.

По словам Анастасии Кириленко, журналистки The Insider, реальная личность Петрова была установлена давно, журналисты хотели до публикации поговорить с людьми, которые его знали. "Бывшие приятели Мишкина по военной академии в Петербурге не хотели высказываться на его счет. Некоторые признавались, что их по этому поводу предупредили", - говорится в статье.

"Количество сотрудников и бюджет ГРУ держатся в тайне", - передает издание. По словам британского эксперта в области безопасности Марка Галеотти, который написал книгу о российском "спецназе", "российские спецподразделения сегодня поддерживают новою концепцию Кремля, суть которой в том, что политика и война - это одно и то же. Они все больше задействуются в операциях под прикрытием, осуществляемых за границей, с той целью, чтобы потом отрицать любое участие России". Об этом эксперт пишет в своей статье на сайте нидерландского издания Raamoprusland.