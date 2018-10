10 октября 2018 г. Роберт Мендик, Алек Лун | The Telegraph Бабушка российского шпиона исчезла после того, как рассказала друзьям, что Путин его наградил Бабушка Александра Мишкина исчезла три дня назад, когда появились сообщения о скором разоблачении его настоящего имени, передают корреспонденты The Telegraph Роберт Мендик и Алек Лун. Нина Мишкина, которой сейчас за 90, с гордостью показывала друзьям фотографию, на которой ее внук пожимает руку Путину во время награждения званием Героя Российской Федерации. "В Лойге, далекой деревне, где вырос Мишкин, соседи рассказали, что его бабушка - дипломированный врач - исчезла три дня назад, после того, как занимающийся расследованиями сайт Bellingcat, который сотрудничает с российским The Insider, объявил, что вскоре раскроет имя ее внука", - сообщают журналисты. "Бывшие соседи подтвердили The Telegraph, что Петров - это Мишкин и что он удостоен высшей награды страны", - говорится в статье. "Я помню его отца, мы вместе играли в шахматы, - рассказал давний житель Лойги Александр Калашников. - Его сын - Герой России, как я слышал". Евгений Сергеевич, выросший в Лойге, сообщил: "Он стал Героем России три или четыре года назад. Я об этом слышал от знакомых в Лойге, которые еще поддерживают с ним связь". Мишкин, чей отец работал на лесозаготовках, ходил в школу в Лойге и был деревенским диджеем. Затем он поступил в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, которая готовит врачей для российского флота. "Мишкин специализировался на подводной и гипобарической медицине и выпустился в 2003 или 2004 году с дипломом врача и в звании старшего лейтенанта. В 2006 году он служил в спецназе ВМФ под арктическим городом Мурманск. Считается, что в это время ГРУ взяло его на работу. В 2010 году он переехал в Москву и получил выдуманное имя "Петров", - сообщают журналисты The Telegraph. Источник: The Telegraph