10 октября 2018 г. Анита Сингх | The Telegraph Сифилис сделал из Шекспира женоненавистника По предположению ведущего специалиста по Шекспиру, в "Короле Лире" драматург сквернословил в адрес женщин, потому что подцепил сифилис, пишет журналистка The Telegraph Анита Сингх. В пьесе Лир в ярости заявляет, что у женщин ниже пояса "ад, мрак и серная бездна". О своей дочери Гонерилье он говорит: "Волдырь, гнойник, раздувшийся карбункул [в моей] испорченной крови". По словам специалиста по Шекспиру Джонатана Бейта из Оксфорда, объясняться это может сифилисом. Во время дискуссии на литературном фестивале в Челтнеме Бейт ответил на комментарий об "ошеломительных" выражениях в пьесе и связи их с биографией Шекспира. "Мне нужно с большой осторожностью строить догадки и проецировать автобиографию Шекспира на его пьесы, но я думаю, что вы действительно в чем-то здесь правы", - сказал он. "Есть лишь несколько косвенных доказательств: в паре поздних сонетов упоминаются ртутные ванны, которые принимали, заразившись сифилисом. В конце правления короля Якова ощущается скандал вокруг Шекспира. У него выпадают волосы, а также, похоже, он с актерами редко бывал при дворе, а был закон, по которому, если кто-то подозревается в заражении сифилисом, распространенным в то время, ему не разрешалось приближаться к монарху ближе, чем на 400 ярдов. Так что вполне возможно, что он на свою голову оказался где-нибудь в лондонском Ист-Энде и заразился", - пояснил Бейт. "Это тяжело читать, особенно в наши дни, когда мы так восприимчивы к мизогинии", - сказал профессор. Источник: The Telegraph