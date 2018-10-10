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10 октября 2018 г.
10 октября 2018 г.

Марк Беннеттс | The Times

Кремлю нечего сказать об откровениях про солсберийских киллеров

"Во вторник Москва отмалчивалась после того, как второй подозреваемый в отравлениях в Солсбери был идентифицирован как военный врач, работавший на российскую разведку; пресс-секретарь президента Путина сказал, что Кремль станет отвечать только на утверждения, которые будут сделаны по "официальным каналам", - пишет в своей статье в The Times Марк Беннеттс.

"Некоторые аналитики полагают, что весомость доказательств причастности Москвы к нападению в Солсбери означает, что молчание - наилучший вариант действий для Кремля", - пишет газета.

"Российские власти не были готовы к тому, что Боширова и Петрова так быстро разоблачат, и Кремль не может выдвинуть никаких объяснений, которые были бы сочтены достоверными", - сказала политический аналитик Татьяна Становая.

"В неподтвержденных сообщениях утверждается, что Путин лично сделал выговор Игорю Коробову, главе ГРУ, после феерических неудач этой разведслужбы в Солсбери", - говорится в статье.

Но не все уверены, что Путин недоволен ГРУ. "Кремлю удобно иметь различные инструменты для применения, - сказал экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, бывший резидент своего ведомства в Москве. - Да, ГРУ кажется наглым и агрессивным. Для Кремля есть определенная польза от такого столь грубого инструмента. В чем-то он даже поможет скрыть их более важную тайную работу с СВР и ФСБ".

Источник: The Times


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