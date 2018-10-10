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10 октября 2018 г.
10 октября 2018 г.

Люси Фишер | The Times

Россия "положила глаз" на беззаконную Ливию

"В среду всплыли известия о том, что Россия наращивает свое военное присутствие в Ливии и поставляет военизированным формированиям оружие", - пишет журналистка The Times Люси Фишер.

"В британском правительстве действия Кремля интерпретируются как шаг в целях дестабилизации региона и захвата контроля над ключевым путем, которым мигранты из Африки стремятся нелегально попасть в Европу. По сообщению газеты The Sun, руководители разведки предостерегли Терезу Мэй об этой проблеме. Один источник в оборонительном ведомстве подтвердил, что Москва перебрасывает военные ресурсы", - говорится в статье. "Ливия - идеальная мишень для Путина: страна нестабильна, правительство раздроблено, есть нефть", - сказал источник.

Источник: The Times


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