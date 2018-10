10 октября 2018 г. Роджер Бойз | The Times Незадачливых путинских шпионов ждет чистка ГРУ повсюду, пишет журналист The Times Роджер Бойз: "Во всех горячих точках у российских границ, в Дамаске, поддерживая разведывательный аппарат Башара Асада, повсюду в преуспевающей российской торговле вооружениями, в деле с химоружием, в поглощении научных статей о военном использовании искусственного интеллекта, в финансировании повстанцев, в управлении перехватом сигналов, в манипуляции медицинскими заключениями, во взломе выборов - ГРУ в геополитике стало ненасытным Гаргантюа". На фоне ГРУ КГБ начинает выглядеть как розовощекие солдаты Армии спасения, отмечает Бойз. С восхождением бывшего офицера КГБ на пост президента в России быстро утвердилась ФСБ, преемница КГБ. Однако на Украине она плохо справилась с защитой Виктора Януковича, и Путин обвинил в его свержении ФСБ и СВР. "Это изменение баланса пошло ГРУ на пользу. Его сотрудники помогли с Крымом. На востоке Украины некоторые командиры сепаратистов были из ГРУ", - говорится в статье. Оба отравителя Сергея Скрипаля получили от Путина звания Героев России, возможно, за участие в операции по переправке Януковича в Россию. "Спустя четыре года ФСБ с превеликим удовольствием наблюдает, как сотрудники ГРУ получают взбучку. Почти нет сомнений, что чистка на подходе", - полагает автор статьи. По его мнению, сейчас идет прелюдия к перестановкам в разведывательных кругах. Он приводит слова наблюдателя: "Путин всех прижмет, раскромсает спецслужбы и подаст их как нарезку холодных закусок". "Но это не просто междоусобная вражда между соперничающими спецслужбами. Во многом ГРУ воюет с самим собой", - пишет Бойз. Традиции старой разведывательной школы изменились. "Хакеры ГРУ нередко работают по контракту, а отбирали их, возможно, благодаря их криминальному таланту. Их манера вести себя какая угодно, только не военная, а командного духа у них минимум", - отмечает автор. "Нападавших из Солсбери туда отправили, потому что они - награжденные Путиным "герои", которым поручено уничтожить "предателя", но загруженные командиры не подготовили их должным образом, а затем бросили на произвол судьбы. ГРУ попросту поручили слишком много миссий, оно не может обеспечить интеграцию между разными оперативниками и пытается сохранить лицо, - пишет Бойз. - В военной академии российским курсантам рассказывают историю агента ГРУ во время войны Рихарда Зорге и урок всегда растолковывают: врага победят самодисциплина и стратегическое терпение. Это, похоже, пошло псу под хвост". "В интернете ценится предание гласности и посрамление. Давайте использовать это в нашей тайной и явной войне с российской разведкой и внимательно наблюдать за тем, как они корчатся", - предлагает журналист. Источник: The Times