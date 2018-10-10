Сколько чужих лиц мы помним?

Бабуля, Барак Обама, приятель по песочнице и Майкл Джексон - наши воспоминания хранят огромное количество лиц знакомых и малознакомых людей. Но сколько конкретно? Ученые, пишет Die Welt, делают предположения.

"Каждый человек помнит в среднем около 5 тыс. лиц" - к этому выводу ученые пришли в результате нескольких экспериментов. Однако есть существенная разница: как удалось выяснить команде под руководством Роба Дженкинса из Университета Йорка, кто-то помнит тысячу лиц, а кто-то - десять тысяч. Своими выводами они делятся на страницах научного журнала Proceedings B, говорится в статье.

"Для начала Дженкинс и его коллеги показывали 15 женщинам и 10 мужчинам в возрасте от 18 лет до 61 года фотографии с лицами людей из знакомого им окружения - родственников, друзей, коллег, сокурсников или просто знакомых. В течение часа добровольцы идентифицировали в среднем 362 фотографии. (...) Участники эксперимента должны были назвать имя человека на фото и указать, кем он является".

Такие же действия исследователи проделали с фотографиями знаменитостей, говорится далее. Однако в этой части эксперимента участникам демонстрировалось в среднем по 290 фото. "В ходе первой и второй части скорость распознавания лиц снижалась: в первой части участники за первые пять минут распознали в среднем 40 лиц, за последние 5 минут - только 21 лицо".

Целью другого эксперимента было выяснить, какое количество лиц люди определяют как "знакомое", не зная имени и не имея возможности указать, кем тот является. Им предлагались фотографии публичных людей, однако на этот раз ограничения по времени не было. В итоге ученым удалось установить, что число "знакомых" лиц почти в 5 раз превышает число идентифицированных.

"На основании собранных сведений, - говорится в статье, - ученые получили из суммы идентифицированных лиц из первого эксперимента число 4240". С учетом погрешности, отмечают исследователи в своей статье, "мы говорим в среднем о 5 тыс. лиц, которые хранятся в нашей памяти".