Собаки продлевают жизнь пациентам с инфарктом

"Считается, что собаки - лучшие друзья человека. Согласно новым исследованиям Американской кардиологической ассоциации, животные также способствуют здоровью сердца человека и продлевают его жизнь. Продолжительность жизни, по данным ученых, увеличивается даже после перенесенного инфаркта или инсульта", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Новым такой вывод не является, - отмечает издание. - Уже в предыдущих исследованиях было доказано, что наличие в доме собаки способствует нормализации кровяного давления хозяина в связи с регулярной физической активностью. К тому же домашние животные защищают от социальной изоляции. Неожиданным в новых исследованиях оказался однако масштаб положительного воздействия собак на здоровье сердечно-сосудистой системы их хозяев".

"В первом исследовании были проанализированы данные о здоровье жителей Швеции в возрасте от 40 до 85 лет, которые уже перенесли инфаркт или ишемический инсульт. У 6% из 182 тыс. пациентов с инфарктом и без малого 5% из 155 тыс. пациентов с инсультом была собака".

"У владельцев собак общий уровень смертности от инфаркта или инсульта был на 31% ниже уровня смертности среди пациентов, у которых не было собаки. У пациентов с инфарктом риск смерти был ниже на 33% (у одиноких людей) или на 15% (у людей, имевших партнера или ребенка). У пациентов с инсультом риск смерти был меньше на 27% (у одиноких) или на 12% (у людей, имевших партнера или ребенка)", - передает издание.

Ученые связывают результаты исследования с повышенной физической активностью людей благодаря наличию собаки, что является важным фактором реабилитации и психического здоровья.

"В другом исследовании, основывавшемся на метаданных о 3,8 млн людей, ученые пришли к аналогичным выводам. Так, общая смертность у владельцев собак после пережитого инфаркта или инсульта была ниже на 24%".​

"Уже в предыдущих исследованиях собак связывали с увеличением физической активности, понижением кровяного давления и улучшением показателей холестерина у их хозяев", - прокомментировала исследование доктор Кэролайн Крамер из Университета Торонто. По ее словам, результаты новых исследований указывают на то, что собаки также связаны с увеличением продолжительности жизни", - передает Focus.