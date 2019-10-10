Радикализованные полицейские во Франции: кошмар для Республики

"Проникновенная речь Эммануэля Макрона в дань уважения четырем полицейским, убитым 3 октября одним из их радикализированных коллег, и его призыв "сплотиться" в борьбе против исламистской угрозы не дали никаких ответов на вопросы, которые уже неделю волнуют префектуру полиции Парижа", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Париже Ришар Верли.

"В 19:30 перед комиссией по законодательству Национального собрания министр внутренних дел Кристоф Кастанер, стоя перед оппозиционными депутатами, которые изводили его вопросами и оправдывали свое требование о следственной комиссии по поводу убийства 3 октября, повторял слова, которые наводят страх на Французскую Республику. Да, эти семь минут смертоносного пробега Микаэля Арпона, в четверг, 3 октября в 13 часов, являются результатом "нарушения в работе государства", - отмечает журналист.

"(...) Первый факт: о радикализации Микаэля Арпона однозначно было известно его начальству, особенно после того, как он выразил поддержку братьям Куаши, совершившим резню в редакции Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Второй факт: роковое нарушение произошло после отказа его коллег представить свой отчет об этом в письменном виде. Закон молчания в компьютерном блоке важнейшего разведывательного управления, из опасения последствий для всей службы. Отсутствие персонального расследования или негласного наблюдения после свадьбы убийцы в 2014 году с женой марокканского происхождения и его частое посещение салафитской мечети в городе Гонесс (департамент Валь-д'Уаз), имам которой должен был покинуть эту территорию, но не сделал этого", - комментирует Верли.

"Эммануэль Макрон, чья речь при воздании почестей погибшим явилась прежде всего призывом к беспощадной борьбе с исламистским терроризмом, осознал масштаб угрозы, призывая "преподавателей, государственных служащих, врачей, волонтеров и активистов к предотвращению, выявлению и борьбе с радикализацией".

"(...) О том, что французская полиция оказалась в отчаянном положении, свидетельствует следующий факт. Убийца Микаэль Арпон, административный работник с 2003 года, имел допуск к оборонным секретам, который не был пересмотрен после первых "слабых" сигналов о его радикализации. Таким образом, он имел доступ к архиву отчетов о предотвращении радикализации террористического характера (FSPRT) - то есть к пресловутому "литерному делу S", а также к личным данным сотрудников такой секретной службы, как управление разведки префектуры полиции Парижа. Что еще более важно, его должность компьютерщика теоретически позволяла ему обходить электронные устройства безопасности "большой префектуры полиции". В результате возникла паника с момента обнаружения в его офисе всего одной флешки, заполненной конфиденциальными данными и видео со сценами обезглавливания. Сотни следователей мобилизованы для поиска содержимого его цифровых архивов. Несмотря на то, что до сих пор никаких сообщений о том, что кто-то взял на себя ответственность за его действия, пока не поступало", - пишет Le Temps.

"Французской полиции также придется приступить к трудному процессу самокритики. Согласно опубликованному в июне парламентскому докладу об исламистской радикализации в государственных службах, около 30 радикализированных полицейских были отстранены от должности. Кристоф Кастанер в выступлении перед депутатами приводил цифру в 40 человек, 20 из которых покинули полицию. Эта заведомо преуменьшенная цифра для 150 тыс. сотрудников сил безопасности, среди которых много чиновников-мусульман. Но вопросы, возникающие сегодня, очень болезненны. Кто эти радикализированные полицейские? Они "перешли на другую сторону" во время своих расследований? Они "внедренные"? Находятся ли они под давлением в районах, где порой живут члены их семей?" - задумывается Верли.

"Мы столкнулись с аналогичной проблемой в борьбе с мафией, - признался во вторник на телеканале Franceinfo комиссар Роже Марион, бывший начальник управления по борьбе с терроризмом. - Полиция - это часть общества, и форма не защищает ее от самого страшного разложения".

"Следственная комиссия Национального собрания находится на правильном пути, они намерена сосредоточиться на маршруте убийцы и на ошибках, которые привели к худшему. Но уже слышны голоса о том, чтобы заново определить, как обстоят дела с радикализацией в трех других силах безопасности: армии, муниципальной полиции и тюремной администрации. Вопрос о муниципальных полицейских, вооруженных и часто находящихся "на передовой линии" в чувствительных пригородах, считается крайне важным, поскольку именно они являются самыми тонкими знатоками конкретной местности", - говорится в статье.

"Еще одно требование, способное обеспечить то, чтобы такая трагедия не повторялась - это переоценка разведывательных данных, добываемых людьми, - считает автор публикации. "Первоочередной задачей является восстановление доверия к нашему полицейскому чутью, - заявил во вторник один из руководителей профсоюза полиции Alliance Police Nationale. - Давайте перестанем полагаться на психологические обследования и оценки непосредственного начальства. Чем больше мы обюрокрачиваемся, тем более уязвимыми мы становимся ".