10 октября 2019 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Россия не смогла остановить этого критика Путина. Теперь она применяет новую тактику "После попыток заставить Алексея Навального замолчать, посадив его в тюрьму, обвинив в отмывании денег и проведя обыски в домах и офисах его сторонников по всей стране, российские власти в среду нанесли еще один удар по самому известному в стране лидеру оппозиции, - пишет The New York Times. - "Фонд борьбы с коррупцией", организацию Навального, отнесли к "иностранным агентам", сообщается в кратком заявлении министерства юстиции". "Этот ярлык при президенте Владимире Путине часто использовался, чтобы заклеймить группы, критикующие Кремль, - указывает The New York Times. - (...) По данным министерства, организация Навального была включена в список "иностранных агентов" в связи с тем, что получила средства на общую сумму около 2, 1 тыс. долларов от компании из Флориды, которая продает двери, и испанского гражданина. Навальный, осудив заявление министерства как ложь, в своем аккаунте в Twitter заявил, что Фонд борьбы с коррупцией никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все его финансирование, добавил он, поступает от граждан России. (...)" "Путин, ограждаемый от критики и безостановочно восхваляемый по государственному телевидению, отказывается публично произносить имя Навального или даже признавать его существование. Но попытки заставить замолчать 43-летнего активиста оппозиции и его сторонников, похоже, стали предметом озабоченности для большей части правоохранительной системы России. В прошлом месяце ФСБ, Национальная гвардия и другие ведомства провели одновременные рейды на 200 объектах, связанных с Навальным, в более чем 40 городах России. Следственный комитет, российская версия ФБР, за несколько недель до этого объявил о возбуждении уголовного дела против Навального по обвинению в отмывании денег. Его неоднократно отправляли в тюрьму за организацию незаконных акций протеста", - напоминает газета. Источник: The New York Times