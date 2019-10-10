У ООН заканчиваются деньги

"ООН переживает самый глубокий финансовый кризис за последнее десятилетие, - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предупреждает, что уже в следующем месяце организации будет проблематично выплатить зарплату своим 44 тыс. сотрудников. "ООН находится в серьезном финансовом кризисе, - заявил Гутерриш во вторник, выступая перед бюджетной комиссией ООН в Нью-Йорке. - Выражаясь точнее, это кризис ликвидности. Уравнение простое: без наличных денег бюджет не может быть реализован должным образом".

"Гутерриш намекает на то, что в настоящий момент лишь 129 из 193 стран-участниц оплатили свои взносы на текущий год в полном объеме. Наибольшую сумму задолжали США, что связано с тем, что страна является крупнейшим плательщиком. Доля Вашингтона в бюджете ООН составляет 22%", - отмечает автор статьи Патрик Цолль.

"В сегодняшнем бюджете, составляющем 3,3 млрд долларов, долг США равняется 674 млн долларов. Кроме того, Вашингтон не оплатил задолженность прошлых лет в размере 381 млн долларов. Как сказал представитель американской миссии в ООН в интервью новостному агентству Reuters, большая часть задолженности в регулярный бюджет будет погашена", - передает издание.

"По словам Гутерриша, в прошлом месяце ООН приняла вынужденные меры с целью экономии средств. Так, не были заняты вакантные должности, согласованы лишь наиболее важные командировки, различные совещания были отменены или перенесены на другой срок. Без этих мер проведение Генеральной ассамблеи в прошлом месяце оказалось бы под угрозой, сказал Гутерриш".

"ООН без конца борется с тем, что страны-участницы не оплачивают своевременно свои взносы. В конце сентября бюджет на текущий год был профинансирован только на 70%, что значительно ниже 78% в прошлом году. В общей сложности задолженность составляет 1,3 млрд долларов. (...) Из-за того, что страны участницы не оплачивают взносы или делают это не своевременно, страдают и миротворческие миссии организации", - подчеркивает Neue Zürcher Zeitung.