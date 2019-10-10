Китайцы в России: туристы, которые вредят экономике

"Туристы из Поднебесной являются в России самой многочисленной группой. Однако россияне не извлекают из этого выгоды:​ деньги за сувениры и входные билеты получают на месте сомнительные китайские фирмы", - пишет немецкое издание Die Welt.

"У Екатерининского дворца редко царит спокойствие, - повествует журналист Павел Локшин. - Бывшую летнюю резиденцию российских царей оккупируют группы отечественных и иностранных туристов. Они хотят увидеть восстановленную Янтарную комнату, исчезнувшую в годы Второй мировой войны".

"Однако не всем удается попасть во дворец и легендарную комнату. "Время ожидания более 4 часов", - значится на табличках в дворцовом парке. Причина такого испытания терпения - сидящие на принесенных табуретках в тенистых аллеях Екатерининского парка группы китайских туристов".

"В китайской культуре янтарь приносит счастье и здоровье, поэтому посещение сверкающей золотистой достопримечательности в Санкт-Петербурге - это долг", - отмечает издание.

Вместе с китайскими туристами в России распространяется и феномен, которого уже давно боялись в Юго-Восточной Азии, - так называемые "туры за ноль долларов".​

"Хотя китайцы и путешествуют за границей - выгоду из их трат получают почти исключительно китайские компании. Сегодня этот феномен приводит даже к дипломатической напряженности", - говорится в статье.

Группами немецких, японских и американских туристов руководят, как правило, российские экскурсоводы, в то время как гости из Китая путешествуют с гидами-соотечественниками. Чаще всего частью их программы является посещение нелегального ювелирного магазина, открытого только для китайцев. Сувениры из поддельного янтаря продаются там по завышенной цене, а входные билеты в Екатерининский дворец порой стоят в 10 раз дороже. Поездка в метро стоит у организаторов в пересчете на европейскую валюту 15 евро вместо обычных 50 центов. "Туристы платят исключительно через китайские платежные системы, такие как AliPay. Большая часть потраченных туристами денег не покидает таким образом границ Народной Республики. (...) Местные компании и российская казна чаще всего не видят этих денег (...)".

"По оценке Александра Агамова из профессионального объединения в сфере российско-китайского туризма, по всей России в нелегальных каналах исчезает около половины всех трат китайских туристов, что наносит ущерб российским компаниям - и приносит налоговые потери в миллионом размере".

"Нам нужен закон, предписывающий, что у китайских групп должны быть российские экскурсоводы", - говорит Константин Яхонтов, владелец одной из туристических фирм в Санкт-Петербурге, которая, по его словам, практически ничего не зарабатывает на китайских туристах. Только так, по его мнению, можно разорвать этот замкнутый круг AliPay.

"Феномен стал настолько масштабным, что даже Владимир Путин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке несколько недель назад, обещал заняться этим вопросом". Министерство культуры тем временем намерено ввести новые правила посещения Екатерининского дворца. "С помощью специально выделенных для китайских туристов дней и электронных билетов немного спокойнее должно стать по крайней мере у дворца с Янтарной комнатой", - пишет Die Welt.