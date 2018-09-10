Как размер пениса влияет на доход в порноиндустрии?

Как известно, в порноиндустрии актрисы зарабатывают вдвое больше своих коллег-мужчин, новички получают лишь четверть той суммы, на которую могут рассчитывать "звезды". Но как влияет размер "мужского достоинства" актеров фильмов для взрослых на размер гонорара? - размышляет немецкий таблоид Bild. За ответом на этот вопрос издание обратилось непосредственно к порноактерам.

Лонг Джон (41 год, длина пениса 23,5 см): "Если бы мой гонорар зависел от длины моего "инструмента", я уже был бы миллионером! - смеется собеседник Bild. - На площадке размер вообще не играет никакой роли. Член должен работать - это главное! Более длинный пенис смотрится на экране эффектнее, это факт. Но если камера работает, а он вялый - тут и размер не поможет". В порноиндустрии Лонг Джон с 1996 года - и еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы на съемочной площадке кого-то высмеивали из-за размера его "достоинства".

По словам Джейсона Стила (36 лет, длина пениса 20 см), "начиная с 1980-х годов в порноиндустрии наметилась тенденция в сторону уменьшения размеров пениса. Раньше нужно было иметь гигантское "хозяйство", чтобы на камеру эту выглядело впечатляюще. Сейчас, с развитием техники, для съемок подходят и обычные размеры". В среднем Джейсон, раньше работавший в банковской сфере и в области страхования, снимается в 4 сценах в месяц и работает дублером тех актеров, которые не рискуют сами сниматься в эротических сценах, передает издание.