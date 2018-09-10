Целясь санкциями в Путина, США могут нанести удар по развивающимся странам

"Если санкции США превратят Россию из тихого убежища в безнадежного больного, возможен новый отток капитала с развивающихся рынков, полагают некоторые инвесторы и аналитики", - пишут журналисты Bloomberg Ольга Танас, Анна Андрианова и Александра Стрэттон. Издание напоминает: на прошлой неделе инвесторы уже испугались, так как в Сенате США обсуждались проекты новых санкций в отношении России, в том числе идея запретить американцам приобретение новых российских гособлигаций.

"С учетом почти кризисной ситуации на развивающихся рынках наложение санкций на единственный рынок, где инвесторы до недавнего времени могли укрыться, разбудит массированный риск заражения (на других рынках. - Прим. ред.)", - сказала Элина Рибакова (аналитический центр Bruegel, Бельгия).

"Для портфельных менеджеров ситуация неприятна, так как, в сущности, вам некуда бежать, когда вам поручено заниматься развивающимися рынками", - сказал экономист Владимир Тихомиров (брокерская фирма BCS, Москва).

"За первые два месяца нынешнего года российские бонды, номинированные в местной валюте, принесли инвесторам второй по размеру доход на развивающихся рынках", - отмечает издание. После санкций, наложенных США на Россию в апреле, они принесли инвесторам 22% убытка ("это худший результат после Аргентины, Турции и Южной Африки", - подсчитали авторы).

Как бы то ни было, Константин Вышковский из Минфина РФ заявил на конференции по инвестициям: "Если основываться на фундаментальных индикаторах, то риск, сопряженный с российскими гособлигациями, по-прежнему крайне привлекателен для инвесторов. Им будет нелегко найти где бы то ни было такое соотношение доходности и рисков".