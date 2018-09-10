В день выборов в России было задержано более 800 демонстрантов

Запланированная пенсионная реформа вызывает серьезное недовольство россиян. Тысячи протестующих вышли на акции протеста в нескольких российских городах - сотни из них были задержаны полицией, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Несмотря на запреты, тысячи россиян вышли в минувшее воскресенье на акции протеста во многих российских городах, выступая против повышения пенсионного возраста. По всей стране за участие в несанкционированных акциях было задержано несколько сотен человек", - пишет издание, указывая при этом на низкую явку на проходивших в этот же день региональных выборах.

Выйти на акции протеста жителей страны призвал оппозиционный политик Алексей Навальный, который в настоящее время находится под арестом, говорится в статье.

"Людей задерживали и до проведения акций - преимущественно в таких городах, как Санкт-Петербург и Екатеринбург. В Москве, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", на нескольких избирательных участках произошли столкновения между наблюдателями и дежурившими там полицейскими", - сообщает FAZ.

В Москве в акциях протеста приняли участие около 2000 человек. "Для Сирии, Украины, друзей президента у них есть деньги, а для пенсионеров нет", - сетует 44-летняя Ольга. По словам 21-летней учительницы Татьяны Режецкой, пенсионная реформа переполнила чашу терпения. В Санкт-Петербурге демонстранты, преимущественно молодого возраста, скандировали "позор" и требовали отставки президента Путина, говорится в статье.