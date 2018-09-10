Кризис идентичности рубля

"Санкции и внешнеполитическая напряженность давят на курс российской валюты", - пишет журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

Тот, кто наведет камеру смартфона на новую 200-рублевую купюру, увидит в трехмерной проекции колонны памятника затопленным кораблям в аннексированном Севастополе с кружащими вокруг него чайками. "Других чудес высокотехнологичная купюра не делает, - иронизирует журналист. - Наоборот, она даже обесценилась. Если в последний день 2017 года курс евро составлял 69 рублей, то вчера он превысил 80 рублей. (...) Российский рубль по-прежнему переживает кризис идентичности".

"В настоящий момент против рубля играют некоторые кратко- и среднесрочные факторы, а также очень много настроений", - отметил в разговоре с изданием Валерий Миронов, финансовый эксперт из НИУ ВШЭ.

"Курс отечественной валюты особенно страдает от американских санкций - при этом вовсе не только от уже введенных санкций, но и от тех, которые еще предстоят", - говорится в статье.

"Российская валюта, кажется, является козлом отпущения для внешнеполитических проблем Кремля, - полагает Шолль. - Это касается новой эскалации сирийской войны в районе Идлиба, убийства лидера донецких повстанцев Александра Захарченко. На курс валюты оказывают давление и кризисы, в которые Россия, в сущности, не вовлечена, например, падение турецкой лиры".

"К тому же Россия считает свой рубль привлекательным лишь очень условно, и в еще большей степени это касается других стран. Только примерно 1% сделок на валютном рынке осуществляется в рублях, хотя страна производит 3,2% мирового ВНП", - подчеркивает журналист.

По мнению эксперта Миронова, настроение против рубля может снова поменяться, передает издание.