10 сентября 2018 г. Люк Хардинг | The Guardian Убитого в Лондоне Николая Глушкова в прошлом пытались отравить, считают в полиции Детективы, расследующие смерть Николая Глушкова в Лондоне, считают, что в прошлом его пытались отравить два загадочных человека из Москвы, сообщает журналист The Guardian Люк Хардинг. Николай Глушков, друг покойного олигарха Бориса Березовского и видный критик Кремля, в марте был найден задушенным в своем доме в Лондоне. "Полицейские прорабатывают версию о том, что Глушков, как и Скрипали, мог стать жертвой профессионального убийцы или убийц, подосланных российскими спецслужбами", - пишет Хардинг. "В рамках следственных действий полиция повторно рассматривает предполагаемую попытку покушения на Глушкова в начале ноября 2013 года, спустя шесть месяцев после того, как Глушков публично обвинил Кремль в убийстве Березовского", - информирует журналист. Глушков рассказывал друзьям, что в аэропорту Схипхол в Нидерландах познакомился с двумя русскими и снова столкнулся с ними во время поездки в Бристоль, когда он жил в "Гранд-отеле" на Брод-стрит. Глушков в красках описал произошедшее сотруднику скорой помощи Кейту Карру. Он рассказал, что русские подошли к нему и купили в баре отеля бутылку шампанского. Он согласился с ними выпить, хотя вовсе их не знал. По словам Карра, его вызвали в отель на следующее утро в связи с "обмороком". "Я нашел Николая на полу его комнаты в отеле. Он мог стоять с посторонней помощью, и, казалось, его немного трясло. Мы усадили его на кровать. Я спросил его, что произошло. Он рассказал, что накануне вечером он и двое русских вместе пили шампанское. Он отошел в туалет и, вернувшись, выпил еще шампанского. Следующее, что он помнил, это как он утром проснулся на ковре. У него на лице и на груди были ссадины от ковра", - рассказал медик. Глушков считал, что его отравили. Он пояснил, что мог стать жертвой из-за дружбы с Березовским, но двое присутствовавших в комнате констеблей отнеслись к его заявлению скептически, рассказал Карр. Он добавил: "Не думаю, что в тот момент кто-то хоть немного поверил в то, что он говорил. Николай мне сказал: "Мне что-то дали. Я не знаю, что". Глушков, по словам медика, был в ясном уме, но показания электрокардиограммы были странными. "Она показала очень необычный сердечный ритм. Мне известно 16 из них, но этот я не распознал. Он был неровный и быстрый. Слишком быстрый для того, кто находится в покое", - сказал Карр. В полиции подтвердили, что выезжали в отель в связи с "подозрительным инцидентом", но обвинений предъявлено не было. Глушков, по всей видимости, отказался сотрудничать с властями, пишет журналист The Guardian. Источник: The Guardian