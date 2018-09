10 сентября 2018 г. Джейми Дауорд | The Guardian После событий в Солсбери богатые россияне, проживающие в Великобритании, сталкиваются с новым ужесточением визового режима "Права более 700 состоятельных россиян на жительство в Великобритании сейчас подвергаются проверке, в то время как правительство после отравлений в Солсбери обдумывает, какими новыми способами можно ограничить власть и влияние Кремля", - пишет журналист The Observer Джейми Дауорд, ссылаясь на источники в МВД Великобритании. Издание сообщает: "МВД проводит проверку инвесторских виз 1-й категории, использование которых три года назад было сильно ограничено на фоне опасений, что они выдавались лицам, обогатившимся путем коррупции". Правда, МВД Великобритании отказалось дать комментарий о выводах, сделанных из проверки. Однако неназванный источник в МВД подтвердил газете, что проверка, уже третья за последние четыре года, затрагивает период с 2008 года, когда инвесторские визы 1-й категории были введены впервые. Источник сказал: "Мы проверяем все [инвесторские] визы 1-й категории, выданные до 5 апреля 2015 года, некоторые из которых выданы состоятельным россиянам. Мы не исключаем, что в способы [получения] 1-й категории инвесторской визы будут внесены новые изменения, дабы гарантировать, что она по-прежнему служит нашим национальным интересам". "Правительство держит под присмотром все способы иммиграции и имеет возможность ограничить визу, если мы обнаруживаем доказательства серьезных правонарушений", - добавил источник. Рэйчел Дэвис Тека (Transparency International) приветствовала проверки, а также заявила, что в первые 7 лет своего существования схемой с инвесторскими визами 1-й категории могли легко воспользоваться коррупционеры. Дэвис Тека добавила: "За этот период более 3 тыс. лиц получили визы, каждый из них инвестировал не менее 1 млн фунтов. Наше исследование показало, что почти четверть этих лиц - из России, государства, которое ассоциируется с высоким уровнем коррупционного риска. Это может означать, что с 2008 по 2015 год более 700 состоятельных россиян получили британские виды на жительство без должной проверки источников богатства, которое позволило им обзавестись визой". Источник: The Guardian