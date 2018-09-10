Американские экономисты решили атаковать науку о счастье

"Согласно новому исследованию, важнейшие результаты исследований о счастье основываются на произвольных гипотезах, противоречащих друг другу", - сообщает журналист немецкой Handelsblatt Норберт Хэринг.

"Известный парадокс Истерлина гласит, что рост дохода увеличивает удовлетворенность населения только до достижения им среднего уровня, а потом не оказывает никакого влияния. (...) Однако теперь американские экономисты Тимоти Бонд и Кевин Ланг доказали в авторитетном научном журнале Journal of Political Economy, что все количественные результаты исследований о счастье являются беспочвенными, - передает автор публикации. - Ведь даже когда счастье измеряется по числовой шкале, это не значит, что известно, насколько счастливее стал человек, когда он отмечает цифру четыре, обозначающую, что он "очень счастлив", после того как ранее он отметил тройку как обозначение того, что он "достаточно счастлив". Мало известно и о том, можно ли называть "одинаково счастливыми" двух людей, отметивших цифру три".

"Согласно распространенной гипотезе, показатели счастья распространены среди населения в соответствии с нормальным законом распределения. Он предполагает, что большинство показателей близки к среднему значению, а более отклоняющиеся показатели встречаются симметрично в обоих направлениях все реже. Чтобы на основе среднего показателя можно было делать вывод о счастье всего коллектива, необходимо дополнительно предположить, что разброс показателей не меняется с течением времени и одинаков для всех групп", - говорится в статье.

"Бонд и Ланг провели различные опросы, основываясь на гипотезе о нормальном распределении, а затем проверили, действительно ли при такой гипотезе разброс был одинаковым среди групп и с течением времени. Практически во всех случаях результат был отрицательным. Так, например, ученые установили, что при растущем доходе в стране разброс показателей уменьшается", - передает издание.

"Это означает, что каждое заявление о взаимосвязи национального дохода и национального счастья зависит от того, какие гипотезы выдвигаются о числовой разнице между показателями опроса, - поясняет Хэринг. - Распределение счастья может быть и асимметричным, когда, например, очень несчастных людей сравнительно больше, чем очень счастливых. Тогда и при более низком среднем показателе группы может случиться так, что в целом ее нужно рассматривать как более счастливую".

"Особенно неприятным для популярных рейтингов о счастье является еще один вывод: если использовать гипотезы о нормальном распределении и одинаковом разбросе, то обнаруживается, что жители разных стран не могут иметь одинаковых стандартов для того, чтобы, например, назвать себя очень счастливыми", - отмечает журналист.

"Наконец, исследования о счастье имеют ту же проблему, что и экономический мейнстрим: экономико-политический успех в достижении различных целей и с учетом большого количества людей с разными интересами нельзя объективно свести к одному-единственному числу. (...) Тот, кто это делает, легко ставит себя под удар упреков в обманчивой объективности", - пишет Хэринг в заключение.