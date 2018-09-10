Митингам в России удалось затмить выборы, но электоральных неожиданностей не будет

В воскресенье - в день региональных выборов - тысячи россиян, разгневанных планом правительства по повышению пенсионного возраста, протестовали по всей стране и проявили редкостное единство. "Как теперь обычно бывает на антипутинских митингах, полиция реагировала быстро, разгоняя толпы силой", - отмечает западная пресса. Фото 9-летнего мальчика, задержанного полицией в Петербурге, обошли все российские соцсети. Однако, несмотря на демонстрации, российские выборы не обещают никакой драмы.

В воскресенье тысячи россиян, разгневанных планом правительства по повышению пенсионного возраста, протестовали в городах по всей стране и проявили редкостное единство, передает корреспондент Los Angeles Times в Москве Сабра Айрес.

"Полиция задержала и арестовала сотни протестующих за участие в несанкционированных демонстрациях, в том числе подростков и журналистов", - сообщает автор статьи.

Протесты прошли в день выборов губернаторов, мэров и региональных законодательных органов. "Многие протестующие заявляли, что не идут на воскресные региональные выборы, потому что их гнев из-за пенсионных изменений затмевает голосование", - пишет журналистка.

В Москве к началу демонстрации ОМОН оцепил Пушкинскую площадь, на которой, как заявили в МВД, собрались не менее двух тысяч человек. "Многие держали плакаты с такими лозунгами, как: "Путин, где мои деньги?" и "Коррупция украла мою пенсию", - передает корреспондент.

Полиция выдавливала людей с площади, и они стали идти в сторону Кремля. "Во время марша происходили стычки между полицией и протестующими, некоторых демонстрантов затащили в автозаки. Были задержаны и несколько журналистов", - сообщает Айрес.

62-летняя Тереза рассказала журналистке, что она и ее друзья пришли на демонстрацию из гражданского долга. "Мы пришли, потому что мы против всей этой системы правления, не только против пенсионной реформы, - сообщила вышедшая на пенсию учительница. - Конечно, страшно и боязно выходить протестовать против нашего правительства, но что еще мы можем сделать?"

"У нас не европейский уровень жизни, поэтому изменение наших льгот и повышение пенсионного возраста ударит по нам сильнее, чем ударило бы по европейской стране", - считает бывшая учительница.

Как пишет корреспондент The Washington Post Эми Феррис-Ротман, "пока москвичи шли голосовать или прогуливаться по пышно украшенному городу, тысячи сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, который сейчас находится под арестом, протестовали против непопулярных планов Путина - идеи повысить пенсионный возраст".

"Акции протеста были организованы в 90 городах по всей стране, в Москве на них пришло, по оценкам властей, 2 тыс. человек - намного больше, чем в других местах. Как теперь обычно бывает на антипутинских митингах, полиция реагировала быстро, разгоняя толпы силой. В Петербурге силы безопасности действовали особенно жестко - там они били молодых людей дубинками, несколько человек потеряли сознание", - говорится в статье.

По мнению корреспондента Le Monde в Москве Изабель Мандро, митингам, организованным по призыву Навального, удалось затмить местные и региональные выборы, запланированные в этот же день в 26 регионах. Картинки с запрещенных акций одержали верх. Так, фото 9-летнего мальчика, задержанного полицией в Петербурге, обошли все российские соцсети.

Пенсионная реформа - даже с поправками, внесенными Путиным, - вызывает у населения сильное неприятие, говорится в статье. "Я сюда пришла, потому что меня достало то, как деньги исчезают в чьих-то карманах, а народ, как обычно, должен потуже затянуть пояса", - рвала и метала 40-летняя женщина, направляясь на Пушкинскую площадь. "Я вегетарианка, но даже мне не дожить до пенсии", - провозглашал плакат, стоявший на скамейке.

Десятки задержаний происходили по всей стране, в частности, в Омске и Екатеринбурге, в Краснодаре, Твери и Новосибирске. По неполным итоговым данным на середину дня независимого российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", силы безопасности задержали 839 человек, в том числе в одном только Санкт-Петербурге 354 человека. Здесь столкновения были наиболее жестокими, доходившими порой до настоящих рукопашных схваток. Протестующие пытались вырвать из рук полицейских участников митинга, с которыми обращались особенно грубо, передает Мандро.

В Москве бывший руководитель администрации Путина, мэр Москвы Сергей Собянин был переизбран без всяких приключений, так как ни один оппозиционный кандидат, кроме партий, одобренных властью, не был допущен к выборам, заключает корреспондент.

"Несмотря на запреты, тысячи россиян вышли в минувшее воскресенье на акции протеста во многих российских городах, выступая против повышения пенсионного возраста. По всей стране за участие в несанкционированных акциях было задержано несколько сотен человек", - сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, указывая при этом на низкую явку на проходивших в этот же день региональных выборах.

"Людей задерживали и до проведения акций - преимущественно в таких городах, как Санкт-Петербург и Екатеринбург. В Москве, сообщает "ОВД-Инфо", на нескольких избирательных участках произошли столкновения между наблюдателями и дежурившими там полицейскими", - пишет FAZ.

В Москве в акциях протеста приняли участие около 2000 человек. "Для Сирии, Украины, друзей президента у них есть деньги, а для пенсионеров нет", - сетует 44-летняя Ольга. В Санкт-Петербурге демонстранты, преимущественно молодого возраста, скандировали "позор" и требовали отставки президента Путина, говорится в статье.

Региональные выборы в России прошли на фоне протестов против пенсионной реформы, поставившей Путина в непривычную для него оборонительную позицию, передает корреспондент The Wall Street Journal Энн Симмонс. "Несмотря на демонстрации, российские выборы не обещают драмы. Так и было задумано" - говорится в заголовке материала.

По словам аналитиков, правительство было обеспокоено тем, что оппозиционные кандидаты могут воспользоваться проблемой пенсионной реформы и заручиться поддержкой на выборах глав 22 регионов. Но на самом деле результат предвыборной борьбы был предрешен, поскольку, по словам наблюдателей, Путин с успехом искоренил какую-либо реальную конкуренцию.

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