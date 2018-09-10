Россияне - на выборах, оппозиция - на улице против пенсионной реформы

Несмотря на то, что в воскресенье в России проходили выборы, во многих городах люди протестовали против пенсионной реформы, что привело к столкновениям между полицейскими и митингующими, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Митингам, организованным в 80 городах России по призыву оппозиционера Алексея Навального, удалось затмить местные и региональные выборы, запланированные в этот же день в 26 регионах, отмечает журналистка.

В воскресенье 9 сентября несколько тысяч россиян вышли на улицу в знак протеста против пенсионной реформы, в то время как остальные направились к избирательным урнам, в частности, в Москве, где должен был быть переизбран мэр Сергей Собянин, находящийся на этой должности уже десять лет. Однако, в конечном счете, картинки с запрещенных собраний одержали верх. Так, фотографии 9-летнего мальчика, задержанного полицией в Санкт-Петербурге, обошли все российские соцсети, указывает Мандро.

Система выхода на пенсию, остававшаяся неизменной в течение 90 лет, - даже с поправками, внесенными Путиным, о повышении пенсионного возраста для женщин на 5 лет вместо изначально объявленных 8 лет - вызывает у населения сильное неприятие, говорится в статье. "Я сюда пришла, потому что меня достало то, как деньги исчезают в чьих-то карманах, а народ, как обычно, должен потуже затянуть пояса", - рвала и метала 40-летняя женщина, направляясь на Пушкинскую площадь, место сбора митингующих в Москве, прямо у выхода из метро.

"Я вегетарианка, но даже мне не дожить до пенсии", - провозглашал плакат, стоявший на виду на скамейке. Прибывший на место ультранационалист Владимир Жириновский сначала ввязался в разговор со сторонниками Алексея Навального - тот отсутствовал, так как посажен в тюрьму на 30 суток за предыдущий призыв к январскому митингу, признанному незаконным, - но потом вынужден был пойти на попятную. Освистанный толпой депутат ушел после того, как ударил по лицу одного митингующего, который его оскорбил, описывает автор статьи.

Десятки задержаний происходили по всей стране, в частности, в Омске и Екатеринбурге, в Краснодаре, Твери и Новосибирске. По неполным итоговым данным на середину дня независимого российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", силы безопасности задержали 839 человек, в том числе в одном только Санкт-Петербурге 354 человека. Безусловно, здесь, в бывшей имперской столице, столкновения были наиболее жестокими, доходившими порой до настоящих рукопашных схваток. Протестующие пытались вырвать из рук полицейских участников митинга, с которыми обращались особенно грубо, о чем можно судить по многочисленным видеороликам, выложенным интернет-пользователями в нескольких независимых СМИ, передает Мандро.

В Москве бывший руководитель администрации Владимира Путина, мэр Москвы Сергей Собянин был переизбран без всяких приключений, так как ни один оппозиционный кандидат, кроме партий, одобренных властью, не был допущен к выборам, заключает корреспондент.