Владимир Путин расплачивается за повышение пенсионного возраста для россиян

В воскресенье, в день региональных выборов, по всей России прошли митинги протеста против продления периода трудовой деятельности. В пригороде Москвы, лояльном по отношению к российскому президенту, наступило разочарование, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Через полгода после президентских выборов в рабочем поселке Киевский, расположенном в пригородном поясе Москвы, воцарилась язвительная злоба. Повышение на пять лет пенсионного возраста для россиян (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин) сильно отразилось на здешних жителях. Именно в муниципальном образовании поселение Киевский Владимир Путин получил свой наилучший результат среди всех округов столицы - 78,66% голосов, отмечает автор статьи.

Этот рабочий поселок находится на южной окраине Москвы и живет за счет самого крупного в Европе железнодорожного узла Бекасово-Сортировочное. Главный местный работодатель - РЖД - обеспечивает невысокий, но стабильный доход. В принципе, чем больше отдаляешься от центра Москвы, где голосование за Путина колеблется от 60 до 70%, и чем ниже уровень жизни, тем больше усиливается поддержка президента. Однако сегодня повышение пенсионного возраста больше всего отразилось на средних слоях населения и людях с невысокими доходами, указывает Гриншпан.

"Путин пообещал, что он не станет затрагивать вопрос о пенсионном возрасте", - гневно говорит Людмила Егорова, работающая на железной дороге. "Сейчас, когда выборы прошли, он устраивает свои дела и при этом хочет сыграть красивую роль", - продолжает она.

После объявления о повышении пенсионного возраста по всей России прошли множество небольших митингов, сигнализируя о существовании недовольства, которому не удалось выкристаллизоваться вокруг одного лидера или одной организации. Одновременно с этим возникшая обозленность отражается на падении популярности российского президента. Если бы президентские выборы произошли сегодня, то за Путина проголосовало бы 45% россиян, по сравнению 70% тех, кто его поддержал 18 марта этого года. Эти данные, которые в августе приводил фонд "Общественное мнение" (контролируемый государством), показывают возвращение к уровню 2013 года, до общественного подъема, вызванного аннексией Крыма, передает журналист.

"Я голосовал за Путина, потому что не видел никого другого, за кого можно проголосовать", - поясняет сорокалетний железнодорожник Вадим Буров. "Вы думаете, что у нас был выбор? Разве в этой стране нам когда-нибудь предлагали выбор? Мы не хотели конца СССР, мы не хотели капитализма. То же самое с пенсиями. За нас всегда решают. При такой жизни, которую мы ведем, мы все помрем, не достигнув пенсионного возраста".

Однако Вадим Буров не готов выйти на улицу. "Участвовать в митингах - это ни к чему не приведет. Ты думаешь, что-то изменится? Само собой разумеется, вообще ничего, так как все уже решено заранее!" Он ничего не знал о митинге, организованном в воскресенье в центре Москвы. Российские СМИ не имели права о нем объявлять, поскольку митинг был запрещен. Но в любом случае его организатор Алексей Навальный не внушает доверия путейцу. "Он проплачен заграницей. Если он придет к власти, то будет делать то же, что другие, или еще хуже. Всякий раз, когда кто-то новый захватывает власть, он начинает с того, чтобы все разворовать", - считает он.

Даже те, кто уже на пенсии, недовольны, говорится в статье. "Пенсии у нас нищенские", - почти переходит на крик 56-летняя Виктория Доронина, бывшая работница текстильного предприятия. "Наши депутаты заседают в своих кабинетах или красуются на телевидении. С такой работой я бы тоже смогла трудиться до 80 лет! Они не хотят отказываться от своих льгот и привилегий, вот и отыгрываются на народе, но народ и так уже бедный!" - возмущается она.

Ее пенсия составляет 17,5 тыс. рублей в месяц, то есть 250 швейцарских франков. "Я не могу прожить на такую сумму. Я вынуждена работать по-черному, чтобы свести концы с концами. Я работаю няней у богатых людей. Мне платят наличными, благодаря этому я могу продолжать получать свою пенсию". Виктория отмечает, что большинство россиян находятся в худшем положении, чем она. Она поясняет, что люди, проживающие по другую сторону от дороги, относятся к Московской области и что столичная мэрия вот уже десять лет выплачивает "надбавку" всем московским пенсионерам. "Моя лучшая подруга, которая живет там, получает 8 тыс. рублей (114 швейцарских франков), как почти все российские пенсионеры".