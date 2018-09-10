Мэр Москвы - успешный стратег власти

Сибиряк Сергей Собянин быстро и последовательно сделал карьеру в Москве. Его продвижение в некотором смысле напоминает таковое в СССР, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Собянин непрерывно находится на государственной службе с начала 1990-х годов. Осенью 2010 года он занял место Юрия Лужкова, который на протяжении многих лет был мэром Москвы, "впал в немилость в Кремле и правил чересчур самовластно". "Без лучших связей как с высшей элитой власти, так и с влиятельными бизнесменами Собянин не пришел бы к этому посту и не продержался бы на нем долго", - уверен журналист.

"Столь же ловко он действовал и в кадровой политике, - продолжает Акерет. - Он сохранил старые, опытные кадры и привел новых людей из делового мира, федеральных министерств и других регионов".

"Так ему удалось быстро сломать систему своего предшественника Лужкова и создать лояльную Кремлю, но, тем не менее, самостоятельную команду. Инженеру помогают уверенный инстинкт власти, стратегическое мышление и способность к идеологической адаптации. (...) Он является одним из самых успешных исполнителей путинской политической системы", - полагает автор статьи.

"С учетом видимых успехов ему и дальше будут прощать его грубый советский политический стиль, который ставит граждан перед фактами или же привлекает их только для видимости", - заключает Акерет.