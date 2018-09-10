Правила безопасных селфи

В минувшую среду в национальном парке Йосемити (США), упав с наивысшей точки водопада Невада, разбился насмерть 18-летний израильтянин. Вердикт судмедэкспертов: несчастный случай. Как сообщала The Times of Israel, молодой человек, по всей видимости, за секунду до падения пытался сделать селфи.

Подобное в последнее время случается все чаще, констатирует Сара Колер на страницах немецкой Tageszeitung. "Молодой россиянин упал с высотки, к стене которой он прикрепил себя при помощи троса - юноша хотел сделать эффектное селфи. Молодой мексиканец случайно застрелился из найденного пистолета, изображая из себя крутого парня перед фронтальной камерой. Испанец забрался с приятелем на крышу поезда, чтобы сделать классные фотки, и сорвался", - перечисляет журналистка.

Ради головокружительных селфи многие готовы рискнуть жизнью. "Социальные сети, такие как Instagram, суть которых сводится к размещению селфи и привлечению внимания, подстегивают пользователей собирать максимальное количество "лайков". Популярными становятся опасные тенденции, реальные угрозы уже не принимаются в расчет. Особые фото, бесспорно, красивы. Но они не стоят чьей-то жизни", - замечает автор и дает несколько советов, как сделать процесс получения селфи максимально безопасным.

"На затылке глаз нет", - пишет Колер и советует убедиться, что позади нет опасных обрывов или балкона без ограждений.

"Нужно понимать, что можно делать, а чего не стоит. Вряд ли стоит изображать из себя Джеймса Бонда и гулять по крышам поездов. Лучше держаться подальше от оружия - в первую очередь держать его подальше от головы", - советует автор публикации.

"Линии электропередачи нужны для обеспечения людей электроэнергией, подъемные краны - для перемещения грузов, а не для того, чтобы взбираться по ним", - продолжает Колер. Она рекомендует сорвиголовам подыскать себе более подходящее место - например, 365-й этаж небоскреба и сделать селфи из помещения.

По мнению журналистки, не стоит забывать о концентрации - особенно за рулем. "Тот, кто смотрит в объектив фронтальной камеры, больше не контролирует дорогу".

И вообще, считает Сара Колер, надо смотреть, где фотографироваться: железнодорожные пути или проезжая часть - не лучшее место для съемки. "Даже если сегодня это в тренде", - резюмирует она.