10 сентября 2018 г. Джеймс Гиллеспи | The Times Путин делает ход конем, чтобы взять под контроль ФИДЕ - с помощью британского гроссмейстера Найджела Шорта "Новичок" пока еще не применили, но вскоре дело может дойти и до него. Идет еще одна битва, в которой высшие сферы Кремля выступают против остального мира, но на этот раз сообща с Москвой действует англичанин", - интригует журналист The Times Джеймс Гиллеспи. Речь идет о посте президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ): в следующем месяце пройдут выборы, призванные найти замену Кирсану Илюмжинову. В списке кандидатов - Аркадий Дворкович, Георгиос Макропулос (заместитель Илюмжинова) и британский гроссмейстер Найджел Шорт. "Но Шорт, похоже, теперь заодно с Дворковичем, бывшим российским вице-премьером. Британский кандидат твитнул фотографию, на которой они с Дворковичем пожимают друг другу руки и говорят, что "единодушны в своей решимости обеспечить прозрачность и верховенство закона, а также искоренить кумовство и коррупцию", - пишет Гиллеспи. Шорт и Дворкович выступают против Макропулоса. Они считают его старой гвардией, и, по словам Шорта, тот был "значительной частью проблемы". Впрочем, у Макропулоса тоже есть британский напарник - Малкольм Пейн, один из ведущих деятелей в сфере шахмат в Британии. "Мы победим", - заявил тот. Пейн указал, что Дворкович был вице-премьером, когда в Солсбери отравили Скрипалей. "Не следует недооценивать, насколько шахматы важны для российского государства, - сказал Пейн. - Мы полны решимости навести порядок в ФИДЕ. У Найджела нет монополии на добродетель, тем более что он только что объединился с высокопоставленным чиновником из крупнейшей в мире клептократии". Источник: The Times