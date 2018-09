10 сентября 2018 г. Крис Смит | The Times "Дайте два": теперь британские врачи советуют пьющим устраивать себе два разгрузочных дня Руководитель британского здравоохранения Дункан Селби призвал тех, кто употребляет алкоголь, воздерживаться от спиртного два дня в неделю, сообщает журналист The Times Крис Смит. Селби "сказал, что к употреблению алкоголя не следует подходить с теми же мерками, что и к курению, и признал, что спиртное "занимает большое место в наслаждениях британцев". Большинство людей не собирается бросать пить из-за опасений за свое здоровье", пересказывает издание его слова. Газета подчеркивает, что слова Селби четко контрастируют с позицией главного санитарного инспектора Великобритании Салли Дэвис. "Она сказала, что всякий раз, когда берет бокал вина, думает об опасности заболеть раком молочной железы", - пишет издание. В любом случае служба государственного здравоохранения рекомендует британцам выпивать не больше полутора бутылок вина в неделю, поскольку накапливаются доказательства того, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск онкологических заболеваний. Со своей стороны, Селби не верит в то, что на пьющих людей действуют упреки. Он дает советы в своей манере: "Наши самые достоверные материалы указывают: попробуйте обходиться без спиртного два дня подряд, если сможете. Это не заданная цель и не позволение безумствовать остальные 5 дней, а реалистичный способ задуматься, как держать количество спиртного под контролем". Источник: The Times