10 сентября 2018 г. Фиона Гамильтон | The Times Глава МВД Великобритании признал: подозреваемые в применении "Новичка", вероятно, никогда не будут привлечены к суду В воскресенье министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов не будут привлечены к судебной ответственности за нападение на Сергея Скрипаля, совершенное с применением нервно-паралитического газа, сообщает журналистка The Times Фиона Гамильтон. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала подозреваемых сотрудниками ГРУ. "Говоря о ГРУ, Джавид сказал в интервью в The Andrew Marr Show на BBC One: "Оно получает приказы с высшего уровня российского правительства. Это очень дисциплинированная организация. Эта операция не была самоуправством". Отвечая на вопрос, подразумевает ли он под этим президента Путина, он сказал: "Подразумевается российское правительство, а мы все знаем, кто стоит наверху российского правительства. Мы знаем, как хорошо управляют этой организацией. Она у Кремля на очень коротком поводке", - пишет издание. "Джавид сказал, что европейский ордер на арест выдан и этих лиц могут привлечь к судебной ответственности, если они покинут Россию", - пересказывает газета. Но министр добавил: "Факт тот, что у России нет соглашения об экстрадиции с Великобританией; у нее традиция - не экстрадировать своих граждан. Реальность такова, что мы, вероятно, никогда не увидим их (подозреваемых. - Прим. ред.) в Великобритании". Источник: The Times