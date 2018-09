10 сентября 2018 г. Спенсер С. Хсу, Розалинда С. Хелдерман | The Washington Post Прокуроры взяли назад заявление о том, что Мария Бутина предлагала секс в обмен на связи Американские прокуроры признали, что неправильно поняли текстовые сообщения, использованные в суде как доказательство того, что Мария Бутина предлагала секс в обмен на связи, сообщают журналисты The Washington Post Спенсер Хсу и Розалинда Хелдерман. В судебном документе обвинители заявили, что Бутина должна оставаться под следствием, поскольку есть риск, что она скроется от следствия. Однако они написали, что "понимание властями данной переписки было ошибочным". "Правительство обладает огромной властью и способно уничтожить жизнь и репутацию уголовным процессом, - заявил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл. - Это печальный пример злоупотребления этой властью. Я рад признанию ложности этих утверждений, но повернуть все вспять непросто". "Обвинение заявляло, что Бутина однажды предложила секс в обмен на "должность в организации, представлявшей особый интерес". По словам Дрисколла, обвинение основывалось на ошибочной интерпретации игривой переписки между Бутиной и давним женатым другом, который занимается пиаром российской организации по защите прав на ношение оружия, основанной Бутиной", - пишут авторы статьи. В 2015 году друг Бутиной оказал ей услугу - отвез ее машину на техосмотр. "Я не знаю, чем ты мне отплатишь за эту страховку. Из меня все соки выжали", - писал он. "Сексом, - ответила Бутина. - Спасибо тебе огромное. У меня больше ничего нет. Ни гроша". Мужчина написал: "Придумай что-нибудь!.. Секс с тобой меня не интересует". "Прокуроры заявили, что их ошибка не должна подрывать серьезность доказательств правительства в целом", - говорится в статье. Прокуроры также указали на яростные протесты Москвы в связи с делом Бутиной. По их словам, это подтверждает "ее отношения с ее правительством и ее ценность для него". "Важность подсудимой Бутиной для правительства Российской Федерации очевидна в свете действий российского правительства с момента ее ареста", - написали обвинители. "Точно так же это указывает на риск того, что она может скрыться от следствия", - добавили они. Источник: The Washington Post