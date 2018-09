10 сентября 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Москвой завладели участники антипутинских демонстраций и артисты уличных театров "В воскресенье в центре Москвы столкнулись два мира", - пишет корреспондент The Washington Post Эми Феррис-Ротман, поясняя, что это происходило на фоне 871-летия Москвы и региональных выборов. "Пока москвичи шли голосовать или прогуливаться по пышно украшенному городу, тысячи сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, который сейчас находится под арестом, протестовали против непопулярных планов Путина - идеи повысить пенсионный возраст. В результате наблюдалось странное, отчасти сюрреалистическое зрелище. Дети фотографировались с людьми в исторических костюмах, в то время как в нескольких ярдах от них омоновцы строились в колонны. Артисты разгуливали по главной улице Москвы, которая стала пешеходной ради проведения торжеств в этот день, и гомон толп, скандирующих "Путин вор!" и "Долой царя", перекрывал звуки классической музыки", - повествует автор. "Акции протеста были организованы в 90 городах по всей стране, в Москве на них пришло, по оценкам властей, 2 тыс. человек - намного больше, чем в других местах. Как теперь обычно бывает на антипутинских митингах, полиция реагировала быстро, разгоняя толпы силой. В Петербурге силы безопасности действовали особенно жестко - там они били молодых людей дубинками, несколько человек потеряли сознание", - говорится в статье. Газета приводит данные НКО "ОВД-Инфо", согласно которым в России было задержано без малого 840 человек. Источник: The Washington Post